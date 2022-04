Hoe Amazon Frankrijk verscheurt

Multinational Amazon tracht zich in te graven in Frankrijk en bouwt daarbij onder meer enorme distributiecentra, gigantische dozen die het landschap verzieken. Een deel van de Fransen ziet dat met lede ogen aan maar zij staan vaak machteloos tegenover het kapitaal van Jeff Bezos die gewend is overal zijn zin mee te krijgen. Anderen zien voordelen vanwege bijvoorbeeld de werkgelegenheid. Maar hoe zeker is die bij een bedrijf dat overal robots voor wil inzetten? Ondertussen trachten Franse ondernemers en winkeliers te concurreren met de webgigant. Maar dat lukt ze niet zonder hulp van de staat, toont een documentaire van de Frans-Duitse publieke zender Arte.