Hoe AI-video’s op TikTok racistische haat normaliseren

We lazen dit verontrustende bericht op Tagesschau.de. De redactie beschrijft hoe op TikTok en Instagram op grote schaal AI-video’s worden gedeeld die racistische stereotypen versterken – vaak vermomd als satire of straatinterviews. De impact is zorgwekkend. Een zogenaamd onschuldige scène: een zwarte man zit in een park met een chocoladereep. Een agent zegt: “Pas op, dat je je eigen vinger niet afbijt.” In een andere video staat een zwarte familie voor een apenverblijf. De associatie is overduidelijk – en bewust zo gemonteerd. De filmpjes worden veelvuldig bekeken, geliket en gedeeld.