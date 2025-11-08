Hoe Afro-Amerikaanse soldaten mijn vader in 1945 naar huis hielpen Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 111 keer bekeken • bewaren

Nu wordt hun herinnering uit het oorlogskerkhof in Margraten verwijderd. Dit laat zien hoe racistisch het regime Trump is. We moeten van zijn digitale voogdij af.

Een paar jaar geleden zijn aan de tentoonstelling op het Amerikaanse oorlogskerkhof in Margraten twee panelen toegevoegd over de Afro-Amerikaanse soldaten en hun bijdrage aan de bevrijding van Europa. Die zijn onlangs weggehaald, zo meldt de NRC om Donald Trump en zijn kompanen niet te ontrieven.

Dit doet mij denken aan een verhaal van mijn vader. Als dwangarbeider in het kader van de Arbeidsinzet was hij – 25 jaar oud – met een aantal eveneens Schiedamse lotgenoten in Wenen terecht gekomen waar zij werden ondergebracht bij een grote groep Franse krijgsgevangenen. Toen veroverde het Rode Leger de stad. Dat ging met plunderingen en verkrachtingen gepaard. Een Nederlandse jongen werd doodgeschoten omdat hij zijn lasbril niet snel genoeg afgaf. Een groepje Nederlanders en Fransen – ik weet niet of mijn vader er bij was – ging verhaal halen bij een Russische officier. Die zei: "Maakt dat je hier wegkomt, voor de NKVD (voorloper van de huidige geheime dienst FSB) aankomt. Ga naar het station. Vind een machinist en pak een trein."

Zo gezegd zo gedaan: de Nederlanders en de Fransen trokken met zijn allen naar het station, vonden een lege trein met een stoomlocomotief, dwongen een machinist die te rijden. Zo verlieten ze Wenen in de richting van het westen. Bij een tussenstop op een emplacement onderweg vonden mijn vader en de zijnen een wagon vol met dashboardklokjes voor Messerschmitt jachtvliegtuigen. In sommige Schiedamse huishoudens prijken ze nog als erfstuk. Achteraf is het jammer dat zij geen wagon Leica kleinbeeldcamera's aantroffen of Zeiss Ikon verrekijkers.

In Salzburg kon de trein niet verder. Die stad was inmiddels door de Amerikanen bezet. De Nederlanders en de Fransen werden door hen onmiddellijk op vrachtwagens geladen, die werden bestuurd door Afro-Amerikaanse soldaten. Dat was de eerste kennismaking van mijn vader met niet blanke mensen. De zwarte chauffeurs reden als duivels door de Alpen. Zo brachten ze iedereen veilig naar Parijs, waar de Nederlanders net zo als helden werden ingehaald als de bevrijde Franse krijgsgevangenen.

De rijkunst van deze chauffeurs was van groot belang voor de bevoorrading van de geallieerde legers na de invasie op D-Day. Het was voor alle chauffeurs dan ook zoveel mogelijk plankgas om de wapens en munitie zo snel mogelijk aan het front te krijgen zodat een nieuwe lading kon worden opgehaald. Mijn vader stond doodsangsten uit terwijl de Afro-Amerikaanse chauffeurs door de Alpen scheurden maar dat wist hij niet.

Ik kan mij goed voorstellen hoe woedend hij zou zijn geweest als hij – nog in leven zijnde – had vernomen hoe Trump de nagedachtenis van deze helden besmeurt alleen omdat ze zijn huidskleur niet hebben.

Wat er met die borden gebeurt, is geen kleinigheid. Het laat zien dat wij te maken hebben met een kwaadaardig regime dat een onevenredige invloed uitoefent op ons land en trouwens heel Europa. In dit verband is het uiterst zorgwekkend dat de hele overheid, grote delen van het bedrijfsleven en zelfs de Nederlandse bank nog steeds afhankelijk zijn van Microsoft en OneDrive. Het Internationaal Strafhof, dat door Trump digitaal werd gesaboteerd, is daarom bezig over te stappen op Zendis, het Centrum voor Digitale Soevereiniteit, een initiatief van de Duitse regering.

Zendis is alleen bedoeld voor overheden maar voor burgers bestaat Next Cloud ook uit Duitsland. Het is de manier om aan de digitale voogdij van de Verenigde Staten te ontsnappen.

Dat is essentieel nu autoritarisme en racisme de drijfveren zijn van de regering daar.

Red ball express: Amerikaanse trucks bevoorraden het front:

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemlinkse partij.