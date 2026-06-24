Hittestress bij kippen Opinie Gisteren • leestijd 2 minuten • 625 keer bekeken • Bewaren

Terwijl er voor mensen al enkele dagen door de overheid een nationaal hitteplan is en we erop gewezen worden dat het belangrijk is om meer aandacht te hebben voor mensen die kwetsbaar zijn of niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, is er voor kwetsbare dieren die onder onze hoede vallen nauwelijks extra zorg. Pas vanaf 35 graden wordt er een hitteprotocol toegepast op het vervoer van kippen. Het is dan wettelijk verboden om pluimvee te vervoeren, tenzij het voertuig is uitgerust met een speciaal gecertificeerd en geconditioneerd klimaatsysteem. Maar als je zo opgepropt op elkaar zit opgesloten in een krat opgestapeld boven elkaar en allen een lichaamstemperatuur van 40 graden hebt is het maar de vraag of dat gecertificeerde klimaatsysteem wel werkt.... En is 30 graden of 28 graden dan ook niet al veel en veel te warm?

Kippen kunnen niet zweten. Ze raken hun warmte kwijt door te hijgen met een open bek, hun vleugels te spreiden en hun veren op te zetten. Bij temperaturen boven 28°C (en hoge luchtvochtigheid) ontstaat snel hittestress, wat leidt tot een lagere eiproductie en verminderde weerstand. Maar de economie is belangrijk en het geld moet blijven rollen. Een dierenleven en het lijden van dieren interesseert deze industrie niet.

De vleeskuikens en hun ouderdieren hebben door hun overgewicht nog meer last van de hitte dan de legkippen. De vrachtwagens rijden met hen af en aan, uren onderweg en vaak nog urenlang wachten bij het slachthuis tot ze uiteindelijk met pijn en angst verlost worden op een gruwelijke manier: de dood.

Als je iets voor deze kippen wil doen, doe er dan niet aan mee en eet ze niet! En denk er eens over na of jij niet een paar geredde legkippen uit de industrie (en misschien ook een lieve gedumpte haan) een fijn leven kan geven als je een tuin hebt en aandacht?

Kan en wil je aan onze voorwaarden voldoen (redeenlegkip.nl/voorwaarden-plaatsing) meld je dan aan via onze website redeenlegkip.nl/aanmeldformulier

Het vleeskuiken op de foto is gefotografeerd vlak voor het slachthuis. Zij leeft helaas niet meer en heeft ook nooit echt als een kip mogen leven.

Meer over: opinie , kippen , dierenleed