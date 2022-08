Hittegolven van nu worden gemiddelde zomer in 2035

25 aug. 2022 - 11:01

Het is helaas niet anders. Binnenkort eens kijken naar een airco, je moet toch wat met al die stroom van je zonnepanelen die je niet kwijt kunt aan het net, of waar je straks (zodra het salderen is afgeschaft) geen drol voor krijgt. Wel altijd een beetje moeite met de opmerkingen over de volksgezondheid. Er gaan nog steeds meer mensen dood aan kou, dan aan warmte. Bovendien, als het lekker warm is hebben we ook wat minder virussen in de lucht, de griepgolf is nooit in de zomer, zelfs corona houdt zich rustig bij deze temperaturen.