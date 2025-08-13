Hittegolf leidt tot toename van femicide Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 247 keer bekeken • bewaren

Organisaties voor de bescherming van vrouwen tegen mannelijke agressie waarschuwen dat de hittegolf waar een groot deel van Europa onder zucht leidt tot een stijging van het aantal femicides. Al eerder dit jaar werd door de VN gewaarschuwd dat de klimaatcrisis seksistisch geweld tot gevolg kan hebben, met name tijdens hittegolven. Het aantal gevallen van zogenaamd 'huiselijk' geweld, wat in de praktijk neerkomt op een man die een vrouw aftuigt, stijgt tijdens hittegolven met 28 procent. Heethoofden worden tijdens warme periode nog dwingender en onverdraagzamer dan anders. Femicide is de moord op vrouwen omdat ze vrouw zijn. Vooral (ex-)partners die vrouwen als hun persoonlijk bezit beschouwen maken zich daar schuldig aan.

De Franse site Huffpost meldt dat in de eerste 13 dagen van augustus er in Frankrijk 3 vrouwen slachtoffer werden van femicide en er minstens een poging daartoe plaats vond. In Nederland, waar gemiddeld iedere 8 dagen een geval van femicide plaatsvindt, werden in dezelfde periode twee vrouwen omgebracht.

Anne-Cécile Mailfert, voorzitter van de Fondation des femmes die onder meer geweld tegen vrouwen bestrijdt, zegt dat het geweld van mannen in de zomer altijd toeneemt, maar zeker ook tegen vrouwen. Dat komt onder meer doordat vrouwen tijdens de vakanties niet meer kunnen ontsnappen naar hun werk. De nood wordt alleen maar groter door een tekort aan opvanghuizen, die als gevolg van bezuinigingen gesloten worden.

De hulporganisaties waarschuwen dat bij gebrek aan maatregelen met het verder opwarmen van de aarde het geweld tegen vrouwen alleen maar zal toenemen. In Nederland proberen vrouwenorganisaties femicide in de aanloop naar de verkiezingen op de politieke agenda te krijgen. Onder meer door wekelijks protestmarsen te houden.