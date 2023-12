‘Historische beslissing’: akkoord op klimaattop over afbouw fossiele energie

Om de klimaatcrisis het hoofd te bieden, moet de wereld het gebruik van fossiele brandstoffen afbouwen. Daarover hebben de 198 landen die deelnamen aan de VN-klimaattop in Dubai een akkoord bereikt. Eurocommissaris Wopke Hoekstra spreekt van een “historische beslissing”. Hij spreekt van “het begin van het eind van fossiele brandstoffen”.

Hij erkent dat er sprake is van een compromis, “maar wel een goed compromis”. “Op een internationale top als deze moet iedereen instemmen, van Saudi-Arabië tot Europa. Daarom was een scherpe uitfasering voor de gehele wereldeconomie onmogelijk in de tekst te krijgen.”