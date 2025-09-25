Historisch standbeeld van Trump en zijn vriend Epstein neergehaald in Washington Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 377 keer bekeken • bewaren

Een indrukwekkend standbeeld dat een belangrijke periode uit de Amerikaanse geschiedenis huldigt dook op in de hoofdstad Washington. Het indrukwekkende klassieke kunstwerk toont de beroemde intieme vriendschap tussen huidig president en miljardair Trump met de veroordeelde seksueel misbruiker en multimiljonair Jeffrey Epstein. Beiden staken hun voorkeur voor minderjarige meisjes niet onder stoelen of banken.

Het ruim 3,5 meter hoge standbeeld verscheen dinsdag in het beroemde park de National Mall tegenover het regeringscentrum het Capitool. Het werd aan de natie geschonken door een groep anonieme donore die zich The Secret Handshake noemen, in het kader van de maand van de vriendschap die ieder jaar in september wordt gevierd.

Een plaquette op het standbeeld meldt: "We vieren de langdurige band tussen president Donald J. Trump en zijn 'beste vriend' Jeffrey Epstein." Het bevat ook een citaat uit de hartelijke, zeer persoonlijke brief die Trump stuurde aan zijn buddy Epstein: "Er moet meer in het leven zijn dan alles hebben".

De Amerikaanse autoriteiten, die op alle fronten bezig zijn de geschiedenis te herschrijven, hebben het standbeeld helaas al binnen een etmaal neergehaald. Naar verluidt op dringend verzoek van het Witte Huis.