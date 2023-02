Historicus bedreigd: Geef les op nationalistische wijze, anders 'bloederige' consequenties Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 83 keer bekeken • bewaren

De Vlaamse historicus Peter Stabel van de Universiteit Antwerpen (UA) is door een rechtsextremist bedreigd die wilde dat de colleges voortaan “op een Vlaams-nationalistische wijze” werden gegeven. Zo niet, zou dat “bloederige” consequenties hebben. De bedreiging gebeurde al in augustus, maar Stabel maakt dit nu bekend via een lang blog op de site van de UA. De dader is inmiddels verhoord.

Stabel is marxistisch historicus, oftewel, bij het bestuderen van de geschiedenis kijkt hij vooral naar “de machtsmechanismen die ongelijkheid veroorzaken”. Voor de bedreiger reden om zijn dreigmail te beginnen met “geachte vuile marxist”. Stabel schrijft in zijn blog over de verdere inhoud:

“Ik zou ook moeten uitleggen “waarom de cultuur van de islam (sic), de [n-woord, red.], de joden (sic), de homo’s (sic), zigeuners (sic) etc. des duivels en barbaars is”. Wat meer is, ik moet de studenten aanmoedigen om deze “culturen” (ditmaal staan de aanhalingstekens ook in de brief) te “vernietigen”. De vele “sics” die ik eraan toegevoegd heb, geven al aan dat elk van die omschrijvingen problematisch is, want generaliserend, beledigend en/of essentialistisch. Maar de richting is helder. Het gaat hier om een heel exclusief nationalisme, een destructief nationalisme ook.”

Uit navraag van de De Morgen blijkt dat de politie inmiddels een verdachte heeft geïdentificeerd en verhoord. Om wie het gaat is niet duidelijk, maar omdat de dader toegang had tot het universiteitsnetwerk is het vermoedelijk een student of medewerker. Omdat de betreffende rechtsextremist een blanco strafblad heeft, is besloten deze te laten gaan met een waarschuwing.

Ook in Nederland woedt al langere tijd een hetze tegen zogenaamd "linkse" of "woke" docenten. Zo startte enkele jaren geleden de neofascistische partij Forum voor Democratie een "meldpunt linkse leraren" waar studenten of collega's docenten konden aangeven. In de Tweede Kamer vond alleen de PVV het een goed idee. "Ik vind het een heel goed idee, het is namelijk mijn eigen idee", liet PVV'er Harm Beertema destijds weten. In 2021 werd historicus Nadia Bouras van de Universiteit Leiden mikpunt van het extreemrechtse "Vizier op Links" dat een sticker op haar woning had geplakt om te laten weten dat ze in de gaten gehouden werd.