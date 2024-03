Hiroshima niet zo blij met Oscar-regen voor Oppenheimer Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 286 keer bekeken • bewaren

In Hiroshima, een van de twee Japanse steden die werden weggevaagd door Amerikaanse atoombommen wordt met gemengde gevoelens gekeken naar de Oscarregen die Oppenheimer ten deel viel. De film van Christopher Nolan over de wetenschapper Robert Oppenheimer die er als eerste in slaagde een atoombom te maken, kreeg zeven Oscars, waaronder een voor het camerawerk van de Nederlander Hoyte van Hoytema.

De film concentreert zich volledig op het Amerikaanse - en mannelijke - perspectief dat vooral draait om competitie, een hoofdingrediënt van de nationale cultuur. Dat de bom in Hiroshima 140.000 burgers het leven kostte en generaties verminkte komt niet aan bod. In Nagasaki vielen nog eens 74.000 doden. Met de afschrikwekkende bommen dwongen de Amerikanen Japan, dat een ongekend wrede imperialistische oorlog voerde in Azië, tot overgave. De atoombom luidde na de Tweede Wereldoorlog een wapenwedloop in die tot op de dag van vandaag voortduurt en de wereld bedreigt met de totale ondergang.

RTL Today citeert de 22-jarige student Yu Sato van de universiteit in Hiroshima die zegt bevreesd te zijn voor de reacties van de overlevenden en hun familie op het zien van de film. Oppenheimer is tot nu toe niet in Japan vertoond. "Oppenheimer schiep de atoombom en dat betekent dat hij de wereld in een angstaanjagende plek heeft veranderd. Ook al had hij niet de bedoeling veel mensen om te brengen is het niet zo dat hij daar geen enkele verantwoordelijkheid voor heeft."

De voorzitter van het filmfestival in Hiroshima vraagt zich af of de inwoners het kunnen verdragen de film te bekijken. Heya noemt de film "zeer Amerika-centrisch". Het festival organiseert een speciale vertoning voor studenten. "Ik wil nu dat veel mensen de film zien want ik verwelkom het als er naar aanleiding van de film een debat ontstaat over Hiroshima, Nagasaki en atoomwapens" stelt ze.

De film heeft overigens ook geen aandacht voor de Amerikanen die kanker kregen als gevolg van de experimenten van Oppenheimer en zijn team.