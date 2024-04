Hilversumse wethouder met interesse in Rusland en 'klaar met Nederland' stapt op Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 697 keer bekeken • bewaren

Beeld: Gemeente Hilversum

De Hilversumse wethouder Karin Walters is opgestapt nadat het AD eerder onthulde dat ze aanwezig was op een beurs voor emigratie naar Rusland of Belarus. Volgens de organisator van die beurs zou Walters “helemaal klaar” zijn met Nederland. Walters zelf ontkende in eerste instantie dat ze op de beurs was, maar kwam daar later op terug.

Het AD schrijft ook:

De afgetreden wethouder wil niet zeggen met wie ze op de bijeenkomst was. Deze site ontdekte eerder dat haar echtgenoot de afgelopen jaren via X onder meer een bericht herplaatste van een Britse pro-Russische journalist. De berichten van die journalist bevatten voornamelijk Russische propaganda. De echtgenoot zei twee weken geleden via de telefoon ‘nooit in Belarus te zijn geweest’. Daarna verbrak hij de verbinding.

Dat ze haar werk als wethouder nu neerlegt, komt doordat ze vindt dat het AD-artikel afleidt "van effectief bestuur van mij en van het gemeentebestuur van Hilversum", staat in een korte verklaring. "Er is een publicatie geweest over mijn privédeelname aan een informatiebijeenkomst over kleinschalig biologisch boeren in Wit-Rusland en Rusland. Biologisch boeren wordt in Europa steeds moeilijker, maar kennelijk is het onbestaanbaar dat je verkent of biologisch boeren in landen daarbuiten zou kunnen", schrijft ze.