Hilversum draagt bij aan de demonisering van moslims Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 804 keer bekeken • bewaren

Charifa Zemouri Wetenschapper infectieziekten en volksgezondheid

Nederlandse documentairemakers zijn het kwaad voor moslims. Hilversum is er alweer in geslaagd om moslims als kwaadaardige personen te portretteren in de media. Ja, ik noem het expres kwaadaardig, omdat het niet de eerste keer is dat er gelogen wordt tegen moslims om hen deel te laten nemen aan een programma, of dat er programma's worden gemaakt waarin moslims consequent in een kwaad kader worden geplaatst.

Documentairemaker Sahar Maradji heeft een programma gemaakt genaamd "Moslims". Maradji heeft enkele extreme voorbeelden binnen de moslimgemeenschap geïdentificeerd, waaronder ook de Beverwijk Bazaar-versie van Andrew Tate. Haar doel was naar eigen zeggen het 'echte verhaal' te vertellen. Maar wie is Maradji om te bepalen wat het ECHTE verhaal is? Daarnaast bevat de 'documentaire' horrorgeluiden in de trailers en wordt er een coverfoto van vrouwen in niqaab gebruikt. Is dit het ECHTE verhaal wat je wil vertellen over Nederlandse moslims?

Nourdeen Wildeman heeft een videoreactie op het programma gedeeld op het Youtube-kanaal van de IslamOmroep. In de reacties was er een zeer opvallend (zie foto). Uit deze reactie van een van de deelnemers blijkt dat de verantwoordelijken van het programma hebben verzwegen dat het voor POWNED was. Dit is niet alleen onethisch, maar ook kwaadaardig en opzettelijk! POWNED heeft een zeer slechte reputatie bij veel moslims. Als er eerlijk was verteld dat het voor POWNED was dan was de bereidwilligheid mogelijk zo klein dat dit programma niet zou kunnen worden gemaakt.

Dit is niet de eerste keer dat moslims worden gevraagd om deel te nemen aan een programma en vervolgens "verkeerd worden geïnformeerd" over de intenties daarvan, om het in Haagse termen uit te drukken. Vorig jaar was er een aflevering van het EO-programma "Dit is de kwestie" waaraan enkele bekeerde moslimvrouwen deelnamen. De deelnemers werden neergezet als labiel en herkenden zich absoluut niet in de uitzending. Zij voelen zich voorgelogen. De deelnemers in kwestie hebben stappen genomen tegen EO.

Ik wil van geen enkele journalist of programmamaker horen zeggen 'wij kunnen ze niet vinden'. Ik wil van geen enkele journalist of programmamaker vragen krijgen om te helpen zoeken naar moslims. Wij zijn wel degelijk te vinden, maar de reputatie van de Nederlandse media en de manier waarop 'wij' worden afgebeeld is allesbehalve bevorderlijk voor onze gemeenschap. Kijk maar eens naar hoe tv-columnist Angela de Jong schrijft in reactie op de documentaire van Maradji, of bekijk de reacties op het rioolplatform X. Het negatieve beeld dat bijdraagt aan de demonisering van moslims wordt door programma’s zoals van EO en Maradji alleen maar versterkt. Mensen die niet vertrouwd zijn met moslims, kunnen door dergelijke programma's enkel verder angstige voorstellingen over moslims ontwikkelen.

Dus daarom sluit ik af met twee boodschappen:

1. Beste moslims, doe niet mee aan zulke programma’s.

2. Documentairemakers en programmamakers die door hun programma’s bijdragen aan het demoniseren van groepen in Nederland en gaan beweren dat dit ‘het ECHTE verhaal is’, ik maak bij deze gebruik van mijn vrijheid van meningsuiting en maak een afkeurend handgebaar naar jullie.