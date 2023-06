Hilarisch, VVD'ers denken dat het ontzettend goed gaat met Nederland

Mensen die in een parallelle wereld leven en een eigen werkelijkheid creëren, baren grote zorgen. Meestal wordt dan gedacht aan zolderkamerzonderlingen die zich opsluiten in YouTube. Of aan zweefkezen die verslonden worden door Facebook. Maar het verontrustende fenomeen ontpopt ook elders. Roel Maalderink van VPRO's Plakshot bezocht dit weekend het VVD-congres en liet daar de gewone partijleden aan het woord. Die blijken allemaal in de blakende veronderstelling te verkeren dat het ontzettend goed gaat in Nederland.