Hij kon gelukkig weer lachen, ik moest janken

19 mei 2016 - 8:21

Het zijn gewoon PVV-aanhangers niets bijzonders. Die dit zelf zien als een verzetsdaad. Aangemoedigd door de uitspraken van Wilders. Zij zien dit als een manier om te werken aan minder, minder, minder. Moslims wegtreiteren. Overigens loop ik ook door de stad als het donker is. Nog nooit iets meegemaakt waarvan je zou kunnen schrikken. Dat van die parallelle samenleving klopt, ik heb er echter geen probleem mee. 35 jaar geleden liep je het risico in elkaar geslagen te worden als je in de nacht door Rotterdam Crooswijk liep. Nu misschien ook, ik kom er nu zelden. Maar in ieder geval klopt jouw mooie beeld van het verleden niet. Die parallelle samenleving is veel meer het gevolg van de individualisering van de samenleving dan van de komst van zo veel culturen. De samenleving waar families in dezelfde buurt wonen en iedereen elkaar helpt en blank is ligt al 50 jaar achter ons. Die samenleving heeft mij nooit zo aangesproken. Een soort achterlijke versie van het huidige Nederland. Er is nu meer dynamiek, meer keuze, meer diversiteit en veel meer vrijheid. Geen mono cultuur meer. En die sterke sociale controle van vroeger wil ook niemand meer terug. Inmiddels laat niemand zich meer zijn kinderen aanspreken door de buurman als zij op de stoep fietsen of ergere dingen doen. Allemaal voorbij. Ik heb nauwelijks gemeenschappelijke waarden met de gemiddelde PVV-er. Overigens ook niet met moslims die sterk aan hun geloof hangen. Maar ik vind dat iedereen vrij is in de geloven en te doen wat hij wil. Voor veiligheid in de samenleving zullen we andere oplossingen moeten kiezen. Het probleem met de PVV en de PVV-aanhang is dat zij 50 jaar terug willen in de tijd. Wel de prettige dingen van nu willen bewaren van nu en alle vervelende zaken deporteren. Zoals Moslims. Het zijn echter beiden zijden van dezelfde medaille. Onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus net zoals radicale moslims zijn PVV-ers een serieuze bedreiging voor de huidige samenleving. Nog niet gevaarlijk in de zin dat hun acties direct doden als gevolg hebben. Maar het levert zeker zo veel ontwrichting op. En verziekt eveneens de onderlinge verhoudingen. En creeert een voedingsbodem voor meer geweld.