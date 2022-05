Hij had niet veel, Poetin

Na al het speculeren van de afgelopen dagen bleek de toespraak van Vladirmir Poetin tijdens de overwinningsparade op 9 mei een anticlimax. De president had niets nieuws te melden. Hij plaatste de heldenmoed van het Rode Leger tijdens de Tweede Wereldoorlog en die van zijn soldaten in de Donbas op één lijn. Hij beloofde dat er voor de nabestaanden van de gesneuvelden gezorgd zou worden. Hij stelde vast dat Rusland geen enkele keus had nu de Navo probeerde het in een hoek te drijven en al sinds jaar en dag elk vergelijk afwees. Poetin noemde eenmaal Stepan Bandera, een Oekraïense ultranationalist die in de Tweede Wereldoorlog gemene zaak maakte met de Nazi’s. Omdat hij zich niet als marionet gedroeg, stopten de Duitsers hem toch in een luxe afdeling van het concentratiekamp Sachsenhausen. In 1944 lieten ze hem weer los waarna hij ging samenwerken met de Amerikanen. Bandera is in 1959 door Russische geheime agenten vermoord. In 2010 heeft de toenmalige president Yuschenko hem uitgeroepen tot held van de Oekraïne. Uiteraard gebruikte Poetin dit voorbeeld om nog eens te benadrukken dat het Westen oude en nieuwe nazi’s beschermt. Dat was al bijna sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog een steeds terugkerend thema in de propaganda van de Sovjet Unie en haar satellietstaten. Als voormalig agent van de KGB kost het Poetin geen moeite om die traditie voort te zetten. Hij gebruikt haar om het Russische volk aan te zetten tot waakzaamheid en strijdvaardigheid.