Hier zit een luchtje aan: de bizarre wet- en regelgeving rondom stankoverlast van veebedrijven

Vier maanden lang deden Zembla-journalisten Ton van der Ham, Suzan Borst en Annette Schätzle onderzoek naar stankoverlast in Nederland, en specifiek in het Brabantse Deurne. Ze vielen daarbij van de ene verbijstering in de andere: het probleem wordt gebagatelliseerd, de wet die burgers moet beschermen, deugt niet, geldende geurnormen zijn amper te meten en worden überhaupt niet nageleefd.

In Nederland hebben honderdduizenden mensen te maken met ernstige stankoverlast door veehouderijen. “In 1994 heeft onze overheid al bepaald dat er geen ernstige stankoverlast meer mag zijn in Nederland in 2010. Het is nu 2022 en het is op sommige plekken alleen maar erger geworden,” zegt Ton van der Ham. “Wij hebben geprobeerd dat te ontrafelen en het is eigenlijk een grote kafkaëske mindfuck. Het probleem is zo complex geworden, daar worden mensen gek van.”