Hier wat extra vragen aan minister van Buitenlandse Zaken Veldkamp over Nederland en Israël Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 180 keer bekeken • bewaren

De commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer debatteert op donderdag 7 augustus met minister Caspar Veldkamp over de situatie in Gaza. Met alle respect voor Kamerleden van GL/PvdA, D66, SP, Volt, Denk en PvdD, annex voorzitter Jesse Klaver, die uiteraard wel komen opdagen, verwacht ik heel weinig van het debat. In de commissie kunnen de regeringspartijen rekenen op een grote meerderheid, die wordt aangevuld met de drie christelijke. Die prediken dat onze beschaving zou zijn gebaseerd op de ‘joods-christelijke traditie. Jammer dat Europese christenen dat pas hebben ontdekt na de holocaust. Een paar decennia eerder zou zo’n ontdekking onder andere zes miljoen levens hebben kunnen besparen.

En wat zullen Wilders en Markuszower tekeergaan! Vlak ook Pepijn van Houwelingen (FvD) niet uit.

Bovendien zijn de vragen die het Kamerlid Sarah Dobbe aan Veldkamp heeft gesteld, weliswaar relevant, maar ze blijven binnen de agenda van het kabinet.

Dobbe vraagt onder andere waarom Veldkamp Israël niet van de al meermaals aangetoonde schending van het EU-associatieakkoord wil beschuldigen, wat de concrete inzet wordt van een toekomstig gesprek met de Israëlische ambassadeur, of er naast Smotrich en Ben-Gvir ook andere leden van het kabinet-Netanyahu tot persona non grata worden verklaard en of hij bereid is een verbod in te stellen op handel met illegale Israëlische nederzettingen door Nederlandse bedrijven. Tenslotte vragen over humanitaire en medische hulp voor Gaza.

Maar wie de laatste tijd de media volgt, heeft nog wel een hele waaier met andere vragen voor Veldkamp. Worden de Israëlische diplomaten die betrokken zijn bij intimidatie- en lastercampagnes op Nederlandse bodem, het land uitgezet? Wat vindt de minister van de inmenging van het Israëlische ministerie van Diaspora en Antisemitismebestrijding - via niet onderbouwde rapporten - in de Nederlandse politiek, waarover onze Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) zo bezorgd is? Collega’s van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) benadrukten onlangs nog eens de Nederlandse inspanningsverplichting om genocide te voorkomen, vanuit het Genocideverdrag en volkenrechtelijke uitspraken. Steeds meer media roepen op om Israël volledig te boycotten. Gaat dat gebeuren?

Volgens de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (Somo) Nederland de grootste investeerder is in Israël en omgekeerd de belangrijkste bestemming van investeerders uit dat land. Ons land is goed voor twee derde van de Europese investeringen in Israël. Wat gaat het kabinet-Schoof daaraan doen?

Beseft Veldkamp dat het door judeo-fascisten gedomineerde kabinet-Netanyahu geen ‘gewone’ Israëlische regering is? Zie ook zijn flirten met rechts-radicale politici uit het buitenland.

Dan zijn er de principiële vragen. Eist Veldkamp een onmiddellijk vertrek van het Israëlische leger uit Gaza en het vertrek van alle kolonisten uit de Westoever? Wat vindt hij van de Israëlische plannen om de nog niet uitgeroeide Gazanen samen te drijven in een – ik citeer de Israëlische krant Haaretz – concentratiekamp, met de bedoeling ze vervolgens te deporteren naar een Arabisch buurland, dat hen niet wil opnemen. En drijft Netanyahu door zijn politiek van bombardementen en uithongeren de Palestijnse oppositie tegen Hamas niet juist in de armen van deze theocratische terreurbeweging?

Weet de Nederlandse regering dat negen van die tien door de IDF zelf aangedragen verdachten van oorlogsmisdaden niet worden vervolgd? Dat de legertop tegen Netanyahu’s plan is om heel Gaza te bezetten en een groep van oud-leiders van het Israëlische leger en de veiligheidsdiensten de hulp van Trump heeft ingeroepen?

Wat vindt Veldkamp van de sinds 2018 geldende wet van Netanyahu, waarin de staat Israël wordt omschreven als de natiestaat van alleen het Joodse volk met Ivriet als officiële taal? Omstreden, waardoor destijds honderden vooraanstaande en bekende Joodse schrijvers, artiesten en intellectuelen, onder wie Daniel Barenboim en Yuval Noah Harari, het geheel bekritiseerden als ‘racistisch’, als een van de zovelen apartheidswetten die formeel derderangsburgers maakt van minderheden als de Arabieren en de druzen. Derderangsburgers, maar dezelfde druzen gelden nu opeens als excuus voor Netanyahu om Damascus te kunnen bombarderen.

De meest principiële vragen gaan over de Nederlandse erkenning van de Palestijnse staat en de eis dat Israël behalve uit Gaza en de Westoever ook vertrekt uit Libanon en Syrië. En aan dit laatste land de Golan-hoogte teruggeeft. Allemaal eisen die de VN soms al decennia aan Israël heeft gesteld.

Over al deze kwesties zou het Kamerdebat aanstaande donderdag moeten gaan, maar ik zou al bijzonder blij zijn als de progressieve oppositie eist dat Veldkamp de Palestijnse staat erkent, binnen de tweestaten oplossing, en ongeconditioneerd.