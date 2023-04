Hier draait het om bij Franse pensioenprotesten: tijd om poëzie te lezen en te schilderen

Buiten Frankrijk wordt er vaak een beetje meewarig gedaan over de Franse demonstraties tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. Fransen kunnen al zo vroeg met werken stoppen, luidt de kritiek. In een protesttoespraak legt de linkse politicus Jean-Luc Mélenchon uit waar het volgens hem om draait. “Ze begrijpen niet waarom we hier zijn”, zegt hij. Dat je niet meer werkt, betekent niet dat je niets meer doet. “Het is tijd waarover we zelf de baas zijn, waar we zelf beslissen wat we doen.” Mélenchon somt op wat je dan zoal kunt doen: “Liefhebben, voor onze dierbaren zorgen, gedichten lezen, schilderen, zingen of nietsdoen.”