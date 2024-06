Hezbollah dreigt met aanval op EU-lidstaat Cyprus Actueel • Vandaag • leestijd 5 minuten • 186 keer bekeken • bewaren

De leider van de Libanese militie Hezbollah, de geestelijke Hassan Nasrallah, heeft gedreigd met aanvallen op Cyprus. De door Iran gesteunde Nasrallah uitte zijn dreigementen om zijn eis kracht bij te zetten dat Cyprus geen diensten verleent aan aartsvijand, de onder meer door de VS gesteunde staat Israël.

Cyprus dat van Libanon wordt gescheiden door de zo'n 200 kilometer brede Levantijnse Zee, onderdeel van de Middellandse Zee, heeft in het verleden toegestaan dat de Israëlische krijgsmacht gebruik maakte van het luchtruim. Op het ogenblik zou daar geen sprake van zijn.

Cyprus is geen lid van de NAVO maar wel van de EU. In de Europese Unie is geschokt gereageerd op het dreigement. Het wordt opgevat als een bedreiging van de Unie en een aanval op Cyprus zal worden beschouwd als een aanval op de EU, verklaarde een woordvoerder.

Niemand verwacht dat Hezbollah direct tot een aanval zal overgaan maar analisten wijzen er op dat het dreigement aantoont hoe groot het gevaar is dat de oorlogen die Israël voert escaleren naar andere landen. Een aanval op Cypus zou vanwege het EU-lidmaatschap vermoedelijk ook de NAVO bij het conflict betrekken.

Cyprioten hebben geschokt gereageerd na de dreigementen van de Libanese militie Hezbollah dat Cyprus een doelwit zou kunnen worden als het eiland Israël toestaat zijn grondgebied te gebruiken voor militaire operaties. De EU heeft inmiddels haar onvoorwaardelijke steun uitgesproken voor de EU-staat die het dichtst bij het strijdtoneel in het Midden-Oosten ligt.

Nasrallah had woensdag gewaarschuwd voor een oorlog “zonder regels of limieten” toen hij de gevaren wilde benadrukken van een grootschalig Israëlisch offensief tegen zijn aan Iran gelieerde militie. Velen waren verrast toen hij ook Cyprus bedreigde.

“Het openstellen van Cypriotische luchthavens en bases voor de Israëlische vijand om Libanon aan te vallen, zou betekenen dat de Cypriotische regering betrokken partij wordt in de oorlog en Hezbollah zal er dan mee afrekenen als deel van de oorlog”, dreigde Nasrallah. In het geval van een breder conflict “zal er geen plaats veilig zijn voor onze raketten en onze drones”, maakte de Hezbollah-leider zich sterk.

Cyprus heeft voor zover bekend geen land of bases aangeboden aan Israël, maar heeft dat land in het verleden toegestaan zijn luchtruim te gebruiken voor militaire oefeningen. Nicosia en Tel Aviv hebben de samenwerking op het gebied van defensie de afgelopen jaren opgevoerd. De eilandstaat is geen lid van de NAVO en ligt op ongeveer 250 kilometer van de Libanese kustlijn.

“Baken van vrede”

Na de dreigementen zijn dan ook alle alarmbellen gaan rinkelen in Nicosia, waar functionarissen zich haastten om te benadrukken dat Cyprus een “baken van vrede” zal blijven in een verder vrij onstabiele regio.

“Cyprus is niet betrokken bij oorlogen of conflicten en zal dat ook in de toekomst niet worden”, verklaarde de woordvoerder van de Cypriotische regering, Konstantinos Letymbiotis, aan de publieke omroep ‘CyBC’. “De verklaringen van de Hezbollah-leider komen niet overeen met de werkelijkheid.” Hij zei dat Cyprus “uitstekende” betrekkingen had met Libanon en niet zou toestaan dat een staat zijn grondgebied gebruikt voor militaire operaties tegen een andere staat.

Afschuw

De nervositeit in Nicosia bleef niet beperkt tot regeringsfunctionarissen, schrijft “The Guardian”. Westerse diplomaten spraken ook hun afschuw uit over het spookbeeld dat Cyprus, een populaire toeristische bestemming op nauwelijks 40 minuten vliegen van Tel Aviv, in het conflict van het Midden-Oosten zou worden betrokken als er een volwaardige oorlog zou uitbreken tussen Israël en Hezbollah.

“Hezbollah heeft een verleden van geregeld dreigementen uiten”, aldus een EU-gezant. “Hezbollah weet dat Cyprus niet over de militaire capaciteit beschikt om te reageren en in dat opzicht is het een makkelijk doelwit.”

De EU heeft inmiddels haar onvoorwaardelijke steun uitgesproken voor de bedreigde EU-lidstaat. “Cyprus is lid van de Europese Unie. Dit betekent dat de Europese Unie Cyprus is en Cyprus de Europese Unie”, zei EU-woordvoerder Peter Stano. “Dit betekent dat elke bedreiging tegen een van onze lidstaten een bedreiging tegen de Europese Unie is.

De Cypriotische president, Nikos Christodoulides, beklemtoonde de neutraliteit van het eiland door te wijzen op de rol die het had gespeeld bij het opzetten van een zeecorridor om humanitaire hulp naar Gaza te brengen. “Cyprus maakt geen deel uit van het probleem, maar van de oplossing”, zei hij. “En onze rol, zoals die bijvoorbeeld tot uiting komt in de humanitaire corridor naar Gaza, wordt niet alleen erkend door de Arabische wereld, maar door de hele internationale gemeenschap.”

“Klassieke afschrikking”

Politieke analisten hebben de opruiende retoriek van Nasrallah beschreven als “klassieke afschrikking”, maar zeiden ook dat het een waarschuwing was voor hoe de situatie zou kunnen verslechteren als het conflict escaleert.

“Hezbollah weet ook dat als het zijn dreigement uitvoert en Cyprus aanvalt, de EU en de NAVO zeer waarschijnlijk bij het conflict betrokken zouden worden, wat het ook niet wil”, legde Hubert Faustmann, die geschiedenis en politieke wetenschappen doceert aan de Universiteit van Nicosia, uit aan ‘The Guardian’.