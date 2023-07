Hevige protesten in Israël nadat extreemrechtse regering van Netanyahu omstreden wet doorvoert

In Israël wordt hevig gedemonstreerd tegen een verregaande wetswijziging door de extreemrechtse regering van premier Benjamin Netanyahu. Die besloot in de nacht van maandag op dinsdag een controversiële wet door te voeren die de onafhankelijkheid van het hooggerechtshof ernstig aantast. Tegenstanders hebben dinsdag uitgeroepen tot ‘Dag van Verzet’. Zij hebben onder meer belangrijke snelwegen in het land geblokkeerd. Tientallen demonstranten zijn gearresteerd.