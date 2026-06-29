Hetzelfde slot, nieuwe sleutel — maar past die wel? Opinie Vandaag • leestijd 7 minuten • 180 keer bekeken • Bewaren

Sina Salim Innovatiemakelaar en toezichthouder Persoon volgen

Als chemisch technoloog heb ik een dubbel gevoel bij elk stikstofplan dat Den Haag produceert.

Aan de ene kant zegt mijn vak me dat er weinig alternatief is voor drastisch verlagen van de grootste uitstoters dichtbij kwetsbare natuur. Melkveehouderij en varkenshouderij zijn verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de ammoniakdepositie op Natura 2000-gebieden. De natuur in De Peel en op de Veluwe — twee van Nederland's zwaarst overbelaste gebieden — gaat al decennia achteruit. Die achteruitgang volgt geen politieke agenda. Stikstof reageert scheikundig met bodem en vegetatie, ongeacht welke minister er toevallig de Kamerbrieven ondertekent.

Aan de andere kant weet diezelfde technoloog in mij dat je een moderne intensieve veehouderij, als je echt wilt, technologisch nagenoeg potdicht kunt maken. Gesloten luchtbehandeling, luchtwassers, ammoniakbinding in de stal — het bestaat, het werkt in laboratoria en in pilots. In theorie hoeft er geen mol stikstof naar buiten te lekken.

Alleen: financieel en bedrijfseconomisch is dat meer wensdenken dan haalbare realiteit. Voor de gemiddelde melkveehouder of varkensboer zijn de investeringen in volledig emissiearme stallen astronomisch. De sector draait op krappe marges, banken financieren het niet zomaar, en de terugverdientijd is in veel gevallen langer dan de resterende bedrijfslooptijd. De technologie bestaat. De businesscase niet.

Dat spanningsveld — wat chemisch mogelijk is versus wat economisch haalbaar is — is precies de kloof die elk stikstofplan moet overbruggen. Van der Wal probeerde het in 2022. Van Essen probeert het nu. En hoezeer de retoriek ook verschilt, de kloof is niet kleiner geworden.

Het kabinet haalt Nederland van het stikstofslot. Dat was vrijdag het nieuws. Minister Van Essen presenteerde een pakket van €20 miljard, met zones rond kwetsbare natuur, bedrijfsnormen voor boeren en de belofte dat vergunningen eindelijk weer gaan lopen. De reacties lopen uiteen van "historische doorbraak" tot "desastreus sloopplan." Wie heeft gelijk?

Beiden, eigenlijk. En dat is precies het probleem.

Want wie dit pakket vergelijkt met wat minister Christianne van der Wal in juni 2022 presenteerde — de andere beroemde stikstofminister, met de beroemde kaart — ziet dat de fundamenten hetzelfde zijn. Hetzelfde gebiedsdenken. Dezelfde veehouderij als zwaarste opgave. Dezelfde driespong: verduurzamen, extensiveren of stoppen. Alleen de presentatie is anders. En die presentatiekeuze kost Nederland vier extra jaren.

De kaart versus de zone

Van der Wal publiceerde in 2022 een kleurenkaart. Reductiedoelen per regio, oplopend van 12% tot 95% rondom de Gelderse Vallei, De Peel en de Veluwe. Het RIVM had haar gewaarschuwd: deze kaart is communicatief een bom. Ze publiceerde hem toch, in de overtuiging dat duidelijkheid beter was dan vaagheid.

Wat volgde, is bekend. Tractors op snelwegen. Stront voor de deuren van provinciehuizen. Boeren voor de privéwoning van de minister. Haar kinderen "zaten binnen te trillen," zei ze zelf.

Van Essen presenteerde vrijdag geen kaart. Hij introduceerde zones van 500 en 1000 meter rondom circa 100 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden — waaronder De Peel en de Veluwe, de zwaarst overbelaste natuur van Nederland. Bedrijfsnormen: 0,164 kilogram ammoniak per fosfaatrecht voor melkveehouders in 2035. Een GVE-norm: niet meer dan 2,6 koeien-equivalent per hectare. Abstracte getallen, geen kleuren op een kaart.

Dat is slim verpakt. Maar het Financieele Dagblad rekende uit dat dit minimaal 3.400 boerenbedrijven in de 500-meterzone treft, oplopend naar 6.500 als de 1000-meterzone meetelt. Voor Noord-Brabant — het hart van De Peel en de intensieve veehouderij — gaat het om meer dan duizend bedrijven binnen 1 kilometer van kwetsbare natuur. In Gelderland, thuis van de Veluwe, zijn dat er 1.491 — de meeste van alle provincies.

De pijn voor boeren in die zones is exact even groot als bij Van der Wal — misschien groter, want nu gecombineerd met generieke bedrijfsnormen én een grondgebondenheidsnorm én ontbrekende uitkoopregelingen. Van der Wal bood nog bijna een miljard euro aan stoppersgeld (LBV + MGA-2). Van Essen noemt "vrijwillige beëindiging" als mogelijkheid, zonder duidelijk loket.

Het verschil zit niet in wat er gevraagd wordt. Het zit in of je het kunt zien op een kaart.

Vijf jaar duurder stilstaan

De ecologische klok heeft niet gewacht.

In maart 2026 publiceerden PBL, RIVM en Wageningen University hun syntheserapport : de wettelijke doelen voor stikstofreductie worden niet gehaald. Op 71% van de stikstofgevoelige habitats in Nederlandse Natura 2000-gebieden valt nog steeds meer stikstof neer dan ecosystemen aankunnen. De Veluwe. De Peel. Het zijn geen abstracties — het zijn gebieden waar actieve hoogveen, droge heide en eiken-haagbeukenbossen decennia van schade hebben opgelopen.

Als chemisch technoloog weet ik wat dit betekent: boven een bepaalde depositiedrempel treden onomkeerbare processen op. Verzuring die jaren duurt om te herstellen. Vegetatieverschuivingen die pas na decennia teruggedraaid kunnen worden, als ze al teruggedraaid kunnen worden. Het is niet zoals een fabriek die je stillegt en dan opstart. Natuur heeft een geheugen.

Van der Wal werkte met een deadline van 2030. Van Essen werkt met 2035. Vijf jaar verschil. In die vijf jaar zijn er drie verkiezingen geweest, twee kabinetten gevallen, en heeft de Nederlandse natuur gewoon doorgeleden. Bovenop de vier jaar die al verloren gingen tussen 2022 en nu.

Milieuactivist Johan Vollenbroek van MOB kondigt al aan opnieuw naar de rechter te stappen. En hij heeft een punt dat verder gaat dan activisme: Van Essen schrapt de Kritische Depositiewaarden uit de wet en vervangt ze door sectorale emissiedoelen. De emissiereductie in de stal staat echter niet één-op-één gelijk aan depositievermindering bij de natuur. Een boer op tien kilometer die zijn uitstoot halveert, helpt de Veluwe misschien minder dan een nabijgelegen piekbelaster die niets doet. Piekbelasters worden in dit pakket niet apart aangepakt — een juridisch risico dat Vollenbroek ongetwijfeld zal benutten.

De politieke rekening

Dan het echte probleem: het kabinet dat dit plan moet waarmaken.

Kabinet-Jetten bestaat uit D66, VVD en CDA en is het eerste minderheidskabinet sinds 1945. In de Tweede Kamer heeft de coalitie 66 van de 150 zetels. In de Eerste Kamer 22 van de 75. Voor élke wet heeft dit kabinet buiten haar coalitie steun nodig.

En de benodigde wetten stapelen zich op. In oktober moet er een spoedwet liggen. In januari 2027 instructieregels voor de zoneringsgebieden. In 2027 een definitief wetsvoorstel. Elke stap vereist een andere meerderheid, in twee Kamers, van partijen die het onderling niet eens zijn.

PVV (26 zetels) wijst het plan categorisch af. BBB (4 zetels) ook — en die partij zit nog steeds groot in de Eerste Kamer, want die samenstelling dateert van de provinciale verkiezingen van 2023, vóór de electorale ineenstorting van BBB. Gedeputeerde Ans Mol van Gelderland — BBB — zei deze week al: "Dan moet de minister het zelf maar regelen. Punt."

GL-PvdA (20 zetels) wil snellere en strikere maatregelen. JA21 (9 zetels) bestudeert het plan maar is tegenstander van te ver reikende overheidsregulering. Het kabinet heeft steun nodig van partijen die het te ver vinden gaan én van partijen die het niet ver genoeg vinden — tegelijkertijd, in twee Kamers.

Van der Wal had in 2022 wél een meerderheidskabinet van 77 zetels. Ze had parlementaire ruimte om door te drukken. Toch mislukte het. Van Essen begint tien zetels te kort.

Het hosanna klopt niet — maar de hoop wel

Nu de nuance, want die is ook eerlijk.

Natuurmonumenten spreekt van "het begin van het einde van de natuur- en stikstofcrisis." Natuur & Milieu van "eindelijk een doorbraak." Die reacties zijn positiever dan bij Van der Wal in 2022 — en dat telt. Het pakket is ook inhoudelijk breder: het kijkt niet alleen naar stikstof maar ook naar verdroging, gewasbescherming en versnippering. Als technoloog kan ik waarderen dat men eindelijk erkent dat je met één parameter geen complex systeem repareert.

LTO Nederland kiest dit keer voor de onderhandelingstafel in plaats van de trekker. Voorzitter Ger Koopmans: "We hebben de trekkers meegemaakt, en daarna zijn de problemen niet opgelost." Dat is politieke volwassenheid die kansen biedt voor echte implementatie.

De bouwsector en werkgeversorganisaties zijn positief. Dat brede draagvlak in het bedrijfsleven maakt het politiek beter verdedigbaar.

En er is nog iets wat Van Essen heeft wat Van der Wal niet had: een Greenpeace-vonnis in de rug. De rechtbank Den Haag bepaalde in januari 2025 dat de Staat onrechtmatig handelt door de natuur niet te beschermen, met een dwangsom van €10 miljoen als de 2030-doelen niet gehaald worden. Het kabinet gaat in hoger beroep — maar die juridische druk maakt niets doen geen optie meer. Soms is de rechter de enige die een politiek stelsel dwingt zijn eigen afspraken na te komen.

Wat er echt op het spel staat

Nederland kan het zich niet veroorloven nog eens vier jaar te wachten. Niet economisch — vergunningverlening voor woningbouw, energietransitie en infrastructuur ligt al zeven jaar grotendeels stil. Niet ecologisch — elke vertraging is schade die zich ophoogt in het ecosysteem. Niet politiek — als ook dit plan mislukt, wordt het steeds moeilijker te beargumenteren dat het systeem zichzelf kan corrigeren.

Voor Van Essen persoonlijk is dit de test van zijn ministerschap. Voor het kabinet-Jetten is het existentieel. Een minderheidsregering die voor haar voortbestaan afhankelijk is van wisselende meerderheden, kan het zich niet permitteren haar grootste beleidsprestatie te verliezen aan de rechter, de Eerste Kamer of uitvoeringsperikelen.

Van der Wal had de moed om de kaart te tekenen en de ongemakkelijke waarheid te zeggen: niet alles kan meer overal. Ze betaalde er politiek een hoge prijs voor. Van Essen kiest voor abstracte normen en zones, en hoopt die prijs niet te betalen.

Als chemisch technoloog denk ik dat de chemie van het probleem — te veel ammoniak, te weinig natuur, te weinig tijd — onveranderd is. De formule die Den Haag al jarenlang schrijft, heeft alleen nog geen correcte oplossing gevonden.

Het is mijn hoop — en mijn vrees — dat Van Essen de eerste is die dat wel doet. Niet alleen voor de natuur. Maar ook voor zichzelf, en voor een kabinet dat zonder dit succes weinig heeft te tonen.