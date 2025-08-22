Het zou absurd zijn Veldkamp te berechten om zijn Gaza-beleid Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 116 keer bekeken • bewaren

Stephan van Baarle, herrezen politiek leider van Denk, verklaarde donderdag in de Tweede Kamer dat minister Caspar Veldkamp voor de rechter moet worden gedaagd vanwege zijn Gaza-beleid. Hij heeft bloed aan zijn handen. De minister noemde deze uitdrukkingen "onbetamelijk". Dat was nog netjes gezegd. Van Baarle maakte met zijn eis elke politieke discussie kapot, net als Gideon van Meijeren destijds toen hij in de Kamer riep: "Er komen tribunalen".

In de politiek en de hele samenleving worden heftige en vaak onaangename discussies gevoerd over de vraag welke houding Nederland aan moet nemen ten opzichte van het drama in de Gazastrook. Het gaat daarbij niet alleen om de inhoud maar ook om de terminologie. Dat van het drama in de Gazastrook zal mij in de ogen van een aantal deelnemers van het debat 'aan de verkeerde kant van de geschiedenis plaatsen'.

Om maar een voorbeeld te geven.

Nu kun je van mening verschillen over de strategie die onze regering ten opzichte van Israël zou moeten kiezen. Wat is de beste manier om Netanyahu en de zijnen te dwingen hun vernietigende acties te staken? Zijn dat voorzichtige sancties? Moeten er duidelijke daden gesteld worden in de vorm van een totale boycot van Israël en zijn producten? Dient de Palestijnse staat erkend te worden? Heeft de zionistische entiteit zijn bestaansrecht verspeeld en moet Nederland zich inzetten voor een vrij Palestina?

Dit is een politiek debat waarin mensen op grond van hun eigen analyse en levensbeschouwing positie innemen. Vervolgens kruisen ze verbaal de degens. In de Nederlandse traditie past dat op den duur een brede consensus ontstaat over de te kiezen aanpak.

Het is dan absurd tegen Nederlandse politici aangifte te doen omdat zij door hun houding medeplichtig zouden zijn aan genocide. Daarvan is namelijk geen sprake. Caspar Veldkamp is in geen enkel opzicht strafbaar. Net zo min als anderen dat zijn. Strafbaar zou hij zijn als hij in het weekend mee ging schieten zoals Serviërs deden tijdens de burgeroorlog in Bosnië.

Je keuzes met betrekking tot een sanctiepolitiek ten opzichte van Israël horen in de volksvertegenwoordiging worden behandeld en niet in de rechtbank. Dat is meer iets voor dictaturen. Zo is Edouard Daladier, de premier die in 1939 Duitsland de oorlog verklaarde, door het collaborateursregime in Vichy voor de rechter gebracht en veroordeeld om zijn beleid.

Merkwaardig genoeg vindt Stephan van Baarle minister Van Weel aan zijn zijde. Deze heeft een ruim geformuleerd wetsvoorstel in petto om het verheerlijken van terrorisme strafbaar te stellen. Op de site van de Overheid lezen wij:

1) Verheerlijken van terrorisme: Op grond van een nieuw artikel 132a Sr is strafbaar degene die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding een terroristisch misdrijf verheerlijkt waarop naar de wettelijke omschrijving levenslange gevangenisstraf is gesteld. Op dit misdrijf wordt een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar of geldboete van de derde categorie gesteld. Een vergelijkbare strafbaarstelling wordt opgenomen in artikel 138b Sr BES.

2) Verspreiden verheerlijkende geschriften: Ook het verspreiden van een (door iemand anders gemaakte) afbeelding of geschrift waarin een terroristisch misdrijf wordt verheerlijkt, wordt strafbaar gesteld (voorgesteld artikel 132b Sr). Op dit feit wordt een gevangenisstraf van twee jaar of geldboete van de derde categorie gesteld. Een vergelijkbare strafbaarstelling wordt opgenomen in artikel 138c Sr BES.

3) Openlijke steunbetuiging aan terroristische organisaties: In het voorgestelde artikel 132c Sr wordt afzonderlijk het openlijk betuigen van steun aan een terroristische organisatie strafbaar gesteld. Aan dit misdrijf wordt een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar of geldboete van de derde categorie verbonden. Een vergelijkbare strafbaarstelling wordt opgenomen in artikel 138d Sr BES.

Als de Kamers dit voorstel aannemen, kan Stephan van Baarle onmiddellijk op grote schaal werk maken van deze nieuwe mogelijkheden. Netanyahu wordt immers gezocht door het Strafhof. Bij het Internationaal Gerechtshof dient een zaak waarin Israël wordt beschuldigd van genocide. Merk daarbij op, dat in dit wetsvoorstel niet eens om daden gaat die in een gerechtelijke procedure zijn vastgesteld. Verdenking is voldoende. Van Weels voorstel maakt niet alleen het verheerlijken van Hamas strafbaar maar ook van het Israëlische gedrag in Gaza. Staat straks drie jaar maximaal op als je vindt dat het optreden van Israël in Gaza terecht is.

We zijn inderdaad van het pad af. Met zijn allen. Links en rechts.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven.

