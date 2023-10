Het zijn toch weer de mannen...

Namens andere mannen zou ik met klem willen aandringen: ga iets leuks, of desnoods, iets nuttigs doen ga – geen - biertjes gooien tijdens een voetbalwedstrijd ga jezelf – niet - half dood rijden op een motor. Als het echt moet, dan maar in de Formule 1. Doe in elk geval iets met minder onherstelbare schade minder doden te betreuren minder vernietigde steden. Nog beter, doe iets leuks met je leven ga zwerfvuil rapen op het strand ga dansen, zingen, liedjes schrijven of desnoods een desperaat gedicht.

Ga vooral de straat op

ga liggen voor kantoren, paleizen

bij wapenhandelaars, bankgebouwen

parlementen, datsja’s van dictators

om elkaar te vertellen

dat we het niet meer pikken.

Pikken tegen kanonnen

Pikken tegen terreur

Pikken tegen bommenwerpers

Pikken tegen vlammenwerpers.

Zijn we eindelijk de mannen

die het onderdrukte kind in onszelf

een aai over de bol geven

elkaar opgelucht vertellen

dat de Neanderthalertijd voorbij is

het tijd is voor een nieuwe tijd.