Het zijn nu zeer jonge kinderen die meer risico lopen bij coronabesmetting

Baby’s die tussen de zes en twaalf maanden oud zijn, belanden relatief vaak met corona in het ziekenhuis of op de intensive care. Dat is mede het gevolg van de terughoudendheid bij het inenten van kinderen. Dat schrijven journalist Laure Dasinieres en Antoine Flahault (directeur van het Global Health-Instituut van faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Genève) op de Franse Slate .

Terwijl volwassenen de afgelopen jaren immuniteit hebben opgebouwd tegen het coronavirus dankzij doorgemaakte besmettingen en inentingen, is dat bij (jonge) kinderen niet of veel minder het geval. Kinderen tussen de 5 en 11 jaar zijn veel minder vaak ingeënt. Bij de leeftijdscategorie daaronder is er bijna helemaal geen sprake van coronavaccinaties. Omdat het virus door het afschaffen van de coronamaatregelen nu vrij rond kan gaan, lopen zij meer risico. De jonge kinderen kunnen onder meer last krijgen van het multisysteem inflammatoir syndroom (MIS-C) en van long covid.