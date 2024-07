Het zijn niet de bezuinigingen op het hoger onderwijs die onze kenniseconomie bedreigen

Het hoger onderwijs heeft de noodklok geluid over de voorgenomen bezuinigingen in deze sector. Zoals die in het hoofdlijnenakkoord zijn afgesproken. Vanuit de onderwijssector een te voorziene reactie na decennia verwend te zijn geweest met jaarlijks stijgende uitgaven aan hoger onderwijs. Een luxe waar andere sectoren in onze samenleving, die eveneens afhankelijk zijn van gemeenschapsgeld, jaloers op kunnen zijn.