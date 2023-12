Het zijn niet de aantallen asielzoekers, maar de jaren van rechts wanbeleid

11 dec. 2023 - 15:03

Hoe meer dit rechtse wanbeleid tot mij doordringt hoe meer ik begin te begrijpen waarom zoveel mensen in Nederland slachtoffer werden van nazi terreur! We willen best helpen maar die "we" zijn de anderen en het mag niet teveel kosten. En als er dan ook nog 7,50 gulden "kopgeld" te verdienen is overwint de koopman helemaal de dominee. Met het "eigen volk" van de PVV wordt echt niet bedoelt iedereen aanwezig op Nederlands grondgebied. Het zit bij een gedeelte Nederlanders in de genen. Ik en me eige zit ingebakken en Wilders met zijn stichting maakt daar gretig gebruik van. Als dan rechtse partijen gaan vissen in de bruine vijver zijn de rapen helemaal gaar!