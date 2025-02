Het zieke huisdier als melkkoe, rekeningen dierenartsen zijn onbetaalbaar Opinie • Vandaag • leestijd 5 minuten • 150 keer bekeken • bewaren

Natascha Adama Visiting professor Duke University, North Carolina

Mensenleed en dierenleed. Je staat er niet bij stil wat er zoal gebeurt in die wereld van de gezelschapsdieren. Niet als ze gezond zijn, maar god verhoede, als ze onverwachts ziek worden. Dan heb je echt een levensgroot probleem. Zelfs het meest onschuldige kwaaltje, jeuk, wordt bij honden behandeld met het zeer gevaarlijke middel met zeer veel bijwerkingen: Apoquel . Je hond kan, als je niet oppast, door dit middel komen te overlijden. Allerlei bijwerkingen, zoals agressief gedrag, staan slechts zeer summier vermeld in de bijsluiter.

Wat moet je doen als je twee of vierpotig-kindje steeds zieker en zieker wordt? Als ze verkeerde medicijnen voorgeschreven hebben, en je dier steeds zieker wordt? Wat kan je anders doen dan steeds terug naar de dierenarts met je doodzieke dier? Elke keer weer geconfronteerd worden met smoezen en incompetentie? Je kunt zo weinig doen, want een dierenarts treft geen blaam. De wet zegt dat de arts verplicht is om zich in te spannen. Niets meer en niets minder.

En voor die inspanning worden ze rijkelijk beloond. Een bezoek van 10 minuten bij de dierenarts kost meer dan €50 (ex. medicatie). Vroeger, toen de dierenarts nog middenin de gemeenschap stond kreeg je goed advies. Je kon tussen 8-9 uur ’s morgens bellen voor overleg. Nu krijg je op dat tijdstip alleen een assistente met een grote mond aan de telefoon.

De dierenarts is geen eigenaar van de praktijk, maar een zzp’er die per verrichting wordt betaald. Dus tussen 8-9 uur is die nu bezig met centen binnenharken. Als je als alerte diereneigenaar vragen durft te stellen word je gedist.

Je moet je dieren verzekeren, roepen de wijsneuzen. Maar ook een dieren- ziektekostenverzekering is geen garantie voor goede en betaalbare zorg. Bepaalde operaties zijn peperduur en worden slechts ten dele vergoed. Voor basiszaken zoals inenten, ontwormen en ontvlooien en onderzoek van urine, bloed en ontlasting bieden dierenartsenpraktijken een abonnement. Kosten? €25 per de maand.

Laat ik u melden dat het hebben van ziektekostenverzekering de dysfuctionaliteit in de dierenartsenbranche niet opheft. Want wat men niet vertelt is dat de eerstelijnsdierenartsen slechts beperkt laboratoriumonderzoeken (bloed, urine, ontlasting) kunnen uitvoeren. Behandelingen zijn niet proactief, maar gebeuren typisch op basis van nattevingerwerk. Voor succesvol herstel van een dier is het zaaks dat voornoemde onderzoeken grondig en gedegen worden uitgevoerd door gespecialiseerde laboratoria. Die zitten typisch in de dierenziekenhuizen (AniCura bijvoorbeeld). Deze ziekenhuizen zijn dus feitelijk een onmisbaar schakel de huisdierenzorgketen. Maar in de praktijk blijkt dat juist deze dierenziekenhuizen ontoegankelijke bastions zijn, die bovendien exorbitant hoge bedragen vragen voor hun diensten (€1400 per dag ligkosten en onderzoek).

Exploitatie van dier en mens. Dat is het. Want deze industrie (het is een industrie) weet dat je huisdier een familielid is… op 4 of 2 pootjes, met vleugels, staartjes, schattige snuitjes, lieve kraaloogjes… en dat je als eigenaar dus alles zal doen om het leven van je familielid te redden. Ook als je geen geld hebt, zal je steeds je portemonnee blijven trekken. En omdat die eerstelijnszorg niet adequaat functioneert, is de kans dat je huisdier, ondanks alle geld dat je daar uitgeeft het toch niet redt, vrij groot.

Waarom grijpt de overheid niet in? Want dieren laten inslapen omdat de zorg voor hen faalt is toch ordinair dierenleed? In 2023 schreef het onafhankelijke vakblad voor landbouwhuisdierenartsen dat 489 dierenartsenpraktijken in handen zijn van private equity fondsen. Demissionair minister Adema had, naar aanleiding van een aangenomen Kamermotie van de SP, in december 2022 gemeld dat hij een onderzoek wilde laten uitvoeren naar de tarieven van de dierenartsen.

17 juli 2024. Het NRC bericht dat voornoemd onderzoek door het kabinet Schoof zal worden uitgevoerd. Uit het artikel blijkt voorts dat 1 op de 3 huisdiereigenaren de rekeningen van de dierenarts niet meer kunnen betalen. Zijn dat de mensen die, zoals CVS beargumenteert, verantwoordelijk zijn voor de gestegen kosten van de dierenartsen omdat ze hun huisdieren niet op tijd naar de dierenarts brachten? Omdat ze hun huisdier vadsig laten worden, terwijl de dierenarts in een vroeg stadium kan helpen?

Welja, jôh! Blame the victims!

De [commerciële] ketens schreven met ambtenaren mee aan de onderzoeksvragen, waardoor voor hen ongunstige onderwerpen buiten het onderzoek bleven. Ook "begeleiden” ze het op dit moment lopende onderzoek en krijgen ze voor publicatie vertrouwelijk inzage in de voorlopige resultaten

Hoe kan het dat overheidsambtenaren met commerciële partijen vermaagschappen? Wat is hier de pay off ? Waarom staat de minister dit allemaal toe? En waarom komen er geen Kamervragen? Het onderzoek wordt betaald met onze belastingcenten. De onderzoekers worden ook betaald door de belastingbetaler. Dus hoe kan het dan dat dit soort lobbygroepen toegang hebben tot het inner sanctum van het ministerie van Landbouw, Visserij... enz?

“Ze kregen een uitnodiging om te komen meedenken en meepraten”, schrijft NRC . Waarom dan? Het ministerie laat weten dat ze de commerciële partijen hebben uitgenodigd zodat ze “dichtbij de praktijk” wilden blijven. Maar als je als ambtenaar zo graag, zo dicht mogelijk op de praktijk wil blijven, dan ga je toch gewoon een kijkje nemen bij zo een bedrijf? En als ze dat niet toestaan, dan ga je toch undercover? De overheid heeft het monopolie op allerlei pressiemiddelen wanneer het gaat om het vergaren van informatie… en opeens staan ze daar met de bek vol tanden?

Dus nogmaals de vraag: wat is de pay off hier? Zijn de onderzoekers gefêteerd? Zijn ze een stelletje onmondige angsthazen? Of zijn ze zo onder de indruk van al die poenerige patjepeeërs dat ze overal mee ingestemd hebben? Kijk, je hoeft echt geen groot dierenliefhebber te zijn om in te zien dat het hier om dierenwelzijn gaat. Dat het hier om gewone mensen gaat die hun huisdieren niet meer naar de dokter kunnen brengen omdat zij anders hun rekeningen niet meer kunnen betalen.

Weer die gure wijsneusstemmen die roepen: “als je geen geld hebt moet je geen huisdieren nemen”. Arme mensen hebben kennelijk geen recht op de vreugde en de positiviteit die zo huisdier met zich meebrengt…. Het gore lef ook om de andere op die manier de maat te nemen.

Het gaat niet om arm of rijk: mens en dier hebben beide recht op goede en adequate zorg, zonder inmenging van allerlei marktpartijen die gedreven worden door hebzucht. De eigenaren van de dierenklinieken willen rijk worden over de ruggen van de dieren en hun eigenaren. Daarom willen ze niet dat de tarieven worden aangepast. Ongelooflijk dat ze dat ook voor elkaar kregen. Het ministerie liet de exorbitant hoge tarieven buiten het onderzoek.

De markt heeft niets te zoeken in geen enkele tak van zorg. Waarom stelt de Kamer verder geen vragen over deze ontoelaatbare lobbypraktijken, die tegen de belangen van zowel mens als dier in gaan? Als dat feitenrelaas klopt, dan sta je verantwoordelijk minister toch volkomen voor lul?