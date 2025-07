Het wordt tijd dat netbeheerder Enexis andere topmensen zoekt: bij hen was beheren te weinig vooruitzien Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 223 keer bekeken • bewaren

Van de winter is er misschien voor veel klanten in West Brabant uren lang geen stroom.

2,8 miljoen huishoudens en bedrijven ontvangen hun stroom via de netten van Enexis. De aandelen van dit bedrijf zijn in handen van een aantal provincies en 88 gemeenten. Rutger van der Leeuw is de CEO. Hij is de voorganger van Han Slootweg als Chief Operations Officer. Deze was al zeven jaar “verantwoordelijk voor de uitbreidings- en instandhoudingsstrategie van de gas- en elektriciteitsnetten”. Sinds 1 oktober 2024 zetelt hij in de Raad van Bestuur. Slootweg heeft sinds de vorming van Enexis in 2008 hoge functies bekleed bij dit bedrijf. Jeroen Sanders tenslotte is verantwoordelijk voor “het vormgeven van het energiesysteem van de toekomst”.

Het is onbegrijpelijk dat deze personen nog op hun plek zitten. Klanten in West-Brabant moeten van de winter rekening houden met stroomonderbrekingen van enkele uren. Het is wellicht noodzakelijk hoogspanningsstations deels uit te schakelen omdat ze anders doorbranden. Het wordt allemaal tot in de puntjes voorbereid, poogt Enexis het publiek gerust te stellen.

Het is de oplossing van Zuid-Afrika: het net volgens een vast schema uitschakelen om erger te voorkomen.

Van der Leeuw, Slootweg en Sanders hebben een lange staat van dienst bij Enexis. Ze genoten in 2023 een jaarsalaris van €223.000, het maximum wat is toegestaan.

Dat zij het zover hebben laten komen, is onacceptabel. Zij hebben zeker een decennium gehad om de gevolgen te zien aankomen want dat er een energietransitie plaats zou vinden, is niet van vandaag of gisteren. Het is hun taak om zo te plannen dat aan de vraag naar energie door de samenleving wordt voldaan. We leven niet in een land dat na een verwoestende oorlog de infrastructuur opnieuw op moet bouwen. Nederland is ook geen armlastig voormalig koloniaal gebied. Ze hebben het niet aan zien komen. Ze hebben het bedrijf onvoldoende voorbereid.

Nu probeert men de schuld aan de klanten te geven. Die nemen op verkeerde uren stroom af. En als ze in een ongewenst seizoen juist stroom léveren, worden ze gestraft. Grootverbruikers is te verstaan gegeven dat zij op piekmomenten minder stroom moeten gebruiken alsof zij dat voor hun lol doen. Enexis tot Omroep Brabant: “Tijdens koude en donkere dagen scheelt het enorm als particulieren hun elektrische auto niet in de avonduren opladen, maar bijvoorbeeld ’s nachts. In het voorjaar vragen we klanten juist om hun energiegebruik te plannen op momenten waarop de zon het hardst schijnt.”

De klanten moeten zich dus aanpassen bij de wensen van Enexis in plaats van omgekeerd. En dat terwijl zij Enexis vanaf €147 per jaar aan netwerkkosten betalen. Ondertussen blijkt ook nog eens dat geplande uitbreidingen van het net vertraging oplopen van twee tot vier jaar. Dat komt volgens de verantwoordelijke instantie Tennet vanwege beschermde diersoorten en de te late levering van transformatoren. Of zijn die misschien te laat besteld?. Voor de goede orde: Tennet beheert het hoogspanningsnet en Enexis in een groot deel van Nederland de rest van de infrastructuur.

Hoe dan ook: er is hier sprake van een enorm fiasco.

We weten nu wie de mensen aan de top zijn die deze bijdrage leveren aan de mislukking van de hoogst noodzakelijke energietransitie.

