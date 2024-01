Het wordt nu tijd op stations te klappen en te scanderen voor vrijlating van de gijzelaars Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 244 keer bekeken • bewaren

De BDS-beweging moet Hamas onder druk zetten om ze zonder voorwaarden te laten gaan.

De opdracht van het Internationaal Gerechtshof aan Hamas is duidelijk: laat onmiddellijk en zonder voorwaarden alle gijzelaars vrij:

“The Court deems it necessary to emphasize that all parties to the conflict in the Gaza Strip are bound by international humanitarian law. It is gravely concerned about the fate of the hostages abducted during the attack in Israel on 7 October 2023 and held since then by Hamas and other armed groups, and calls for their immediate and unconditional release”

Vooralsnog zijn er geen tekenen dat Hamas zich iets van het tussenvonnis aantrekt, dat het Internationaal Gerechtshof vrijdag velde in het geding tussen Zuid-Afrika en Israël.

De houding van Hamas heeft in het Westen weinig aandacht getrokken. De berichtgeving concentreert zich op de verplichtingen die aan Israël zijn opgelegd. Die komen erop neer dat het de oorlog onder eerbiediging van de internationale verdragen moet voeren en de burgerbevolking veel meer dient te ontzien. Hef Hof wil de aanpak van de IDF niet genocidaal noemen, maar acht wel genoeg belastend materiaal aanwezig om dit nader te onderzoeken. Bij elkaar gaat om de volgende opdrachten:

*The State of Israel shall, in accordance with its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, in relation to Palestinians in Gaza, take all measures within its power to prevent the commission of all acts within the scope of Article II of this Convention, in particular: - 25 - (a) killing members of the group; (b) causing serious bodily or mental harm to members of the group; (c) deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; and (d) imposing measures intended to prevent births within the group

*The State of Israel shall ensure with immediate effect that its military does not commit any acts described in point 1 above;

*The State of Israel shall take all measures within its power to prevent and punish the direct and public incitement to commit genocide in relation to members of the Palestinian group in the Gaza Strip

*The State of Israel shall take immediate and effective measures to enable the provision of urgently needed basic services and humanitarian assistance to address the adverse conditions of life faced by Palestinians in the Gaza Strip;

*The State of Israel shall take effective measures to prevent the destruction and ensure the preservation of evidence related to allegations of acts within the scope of Article II and Article III of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide against members of the Palestinian group in the Gaza Strip;

*The State of Israel shall submit a report to the Court on all measures taken to give effect to this Order within one month as from the date of this Order.

Netanyahu heeft zich al schamper uitgelaten over de uitspraak. Dat het Internationaal Hof Israël in het verdachtenbankje zet als mogelijk genocidaal land, gaat volgens hem alle perken te buiten. Minister van veiligheid Itamar Ben-Svir meent dat Israël juist oorlog voert om genocide tegen te gaan.

Inmiddels oefenen de bondgenoten onder leiding van de Verenigde Staten zware druk uit op Israël zich wel aan de uitspraak te houden. Ongetwijfeld hoopt men in vele hoofdsteden dat zo de weg naar een wapenstilstand zal worden geopend al leek dat al te optimistisch gezien het zware geweld in de nacht van vrijdag op zaterdag.

De Palestijnse positie zou versterkt worden als Hamas wél ernst maakte met de uitspraak van het Hof en onmiddellijk alle gijzelaars zonder voorwaarden vrij laat. Het nemen van gijzelaars uit de burgerij om bij de vijand concessies af te dwingen, is zonder meer een misdadige praktijk waarvoor geen enkel excuus bestaat. Dat geldt trouwens net zo goed voor de pogrom op 7 oktober in het kader waarvan honderden leden van Hamas-milities beestachtigheden begingen die elke beschrijving tarten. Het is triest dat ook werknemers van de UNWRRA deel uitmaakten van dit gezelschap frisse jongens, zodat deze organisaties voor hulp aan Palestijnse vluchtelingen peilloos diep in diskrediet is geraakt.

Het is nu aan de activisten van de BDS-beweging en andere organisaties die zich de zaak van de Palestijnen aantrekken, van hun kant Hamas onder druk te zetten. En stevig ook. Het kan niet meer bij terloopse en plichtmatige veroordelingen van 7 oktober blijven. Het wordt nu tijd op de stations te klappen en te scanderen voor vrijlating van de gijzelaars. Als Hamas dat weigert laat de organisatie zien dat zij lak heeft aan het internationaal recht. Dat geeft Israël een argument in handen om zich evenmin iets van de Haagse rechters aan te trekken. De halsstarrigheid van Hamas en het blatante gebrek aan respect voor de internationale rechtsorde en de rechters die uit naam daarvan spreken, schaden de Palestijnse zaak in hoge mate.

Het zou ook de geloofwaardigheid van de solidariteitsbewegingen zelf ten goede komen als zij zich rond deze zaak het woord van Jezus zouden herinneren: “Kom, ik zal die splinter wel even uit uw oog halen, terwijl je de balk in je eigen oog niet eens ziet? Huichelaar! Haal eerst die balk uit je eigen oog.”

