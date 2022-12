Het wordt mogelijk om politieke partijen te verbieden

Op dit moment is het alleen mogelijk om een politieke partij te verbieden als de openbare orde wordt bedreigd. Met de nieuwe wet komt hier verandering in. "De nieuwe wet moet het mogelijk maken dat een partij verboden kan worden wanneer de partij de democratische rechtsstaat wil ondermijnen of afschaffen", aldus Bruins Slot. "Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer een partij de Tweede Kamer wil afschaffen of de onafhankelijkheid van de rechtspraak ongedaan wil maken."