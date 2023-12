‘Het wordt hoog tijd dat Nederland zijn zin krijgt: een groot deel wil een extreemrechtse, xenofobe partij’

27 dec. 2023 - 12:50

Een populistische OD? Voor Junkie Nederland gaat ook een overdoses weinig helpen. Zie de US, daar hebben ze net zo'n randdebiel gehad en ze willen hem terug. Gewoon omdat ze verslaafd zijn aan de populistische roes waarmee Donald uiting geeft van hun gecreëerde frustratie. Let wel uiting aan iets geven is iets totaal anders dan daadwerkelijk problemen oplossen. Immes als je de "problemen" oplost is er weinig reden meer om tegen het establishment te schoppen of racistische praatjes de wereld in te slingeren. En dan is het verdienmodel van populisten weg.... Als je de populistische puinhoop dusdanig groot wilt laten worden dat ze er zelf niet meer in geloven dan ben en jaartje of twintig verder vrees ik. Het is immers altijd de schuld van de ander. Het is altijd de schuld van immigranten, het is altijd de schuld van asielzoekers, het is altijd de schuld links, het is altijd de schuld van Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen, Homo's etc, Randstedelingen (want die zijn allemaal links, homo én uitkeringsgerechtigde of gewoon de elite) Maar het is NOOIT de schuld van de populistenstemmer want da ken nie En nu juist dat kan lang duren. Nederland was een mooi land. En toen kwam kapitalistisch rechts Nederland....

