Het WK voetbal maakt het conflict tussen het Iraanse volk en de Islamitische Republiek heel zichtbaar

Het Iraans voetbalelftal heeft gisteren de beladen wedstrijd tegen de Verenigde Staten verloren. Op een normaal WK, in een land dat geen mensenrechten schendt en verantwoordelijk is voor de dood van minimaal honderden arbeiders, en als de situatie in Iran zich niet zo had voorgedaan als de afgelopen maanden, had dit de Iraanse bevolking en de Iraanse diaspora buiten Iran ontzettend verdrietig gemaakt. Maar dit WK en de situatie in Iran zijn niet normaal.