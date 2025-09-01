Het wietexperiment is volstrekte flauwekul Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 72 keer bekeken • bewaren

Nederland grossiert de laatste jaren in achterlijkheid. Het nieuwste bewijs daarvan is het experiment met legale wiet, dat op de eerste dag van deze maand na een heleboel gedoe, gezeik en getraineer eindelijk van start ging. Een aantal koffieshops betrekt de producten nu van legale telers in Nederland. Een deel van de politiek - met name de christelijke partijen en zeker ook die van de bij leven al heilig verklaarde sint Bontenbal - is er veel aan gelegen het voor mislukt te verklaren.

Ondertussen zijn er tal van staten waar de overheid rokers en telers met rust laat. Uruguay was het eerste land dat cannabis legaliseerde. Datzelfde geldt voor een aantal Canadese provincies. Malta is ook tot legalisering over gegaan en zo zijn er meer voorbeelden zoals de Amerikaanse staat Colorado.

Dat experiment is dan ook onzin. Flauwekul. Hert is een politiek gemotiveerde vertragingstactiek om een niet te vermijden legalisering zo lang mogelijk uit te stellen.

In andere landen, die ons op het gebied van drugsgebruik vóór zijn, is voldoende ervaring op gedaan. Een legalisering van cannabisteelt en gebruik kan morgen ingaan. Het zou onverstandig zijn import uit bekende productielanden als Marokko te blijven verbieden. Het gaat tenslotte om het decriminaliseren van de handel in een genotsmiddel.

De mensheid - misschien moet je dit uitbreiden tot levende wezens - is geneigd verslaafd te raken aan genotsmiddelen die ontwenningsverschijnselen met zich meebrengen. In 4000 v. Chr. teelde men al opium in Mesopotamië. De Romeinen presenteerden hennepkoekjes ter verhoging van de feestvreugde. De eerste blijken van alcohol dateren van achtduizend jaar terug. Het gebruik van verslavende genotsmiddelen is klaarblijkelijk niet uit te roeien. Je kunt wel proberen het gebruik te beheersen. In 2200 voor Christus kwam een Chinese keizer bijvoorbeeld op het idee accijns te heffen op wijn.

In het licht van dit verleden is het zonneklaar dat de war on drugs een hopeloze zaak is. Overal triomferen de kartels. En in dat kader aarzelen zij niet hele staten te ontwrichten. Ook in Nederland is dit proces gaande ondanks de krijgshaftige taal van politici.

Legaliseer genotmiddelen. Hef er belasting van en besteed de opbrengst aan verslavingszorg.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putte open blijven. Teven noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

