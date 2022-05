Het Westen plundert nog steeds de Indiase cultuur

10 mei 2022 - 12:11

De Patiala Choker is bij mijn weten ontworpen door Cartier. Dus qua cultuur toe-eigening is het de Franse cultuur die gestolen is. Op zich niet minder erg, maar toch wat dichterbij. Zo zie je maar weer dat iedereen een beetje cultuur steelt van elkaar. Of misschien beter gezegd, een stukje cultuur deelt met elkaar. Gelukkig maar, want elke cultuur heeft zijn voordelen en dat brengt de mensheid verder en dichter bij elkaar. En weet je wie er vooral voorstander waren om culturen te scheiden, ach laten we die kant maar niet op gaan. Dat is iig niet een cultuur element dat je wilt overnemen.