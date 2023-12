Het water stijgt: zandzakken in Deventer, code rood in België, evacuaties in Duitsland Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 2277 keer bekeken • bewaren

In Deventer worden zandzakken langs de kademuur van de IJssel geplaatst om overstromingen tegen te gaan. "Het water stijgt met een centimeter per uur, dat is extreem hard," verklaart een woordvoerder van de gemeente tegen RTV Oost. Een noodplan is uit de kast gehaald. De zandzakken moeten voorkomen dat het water dat de oude binnenstad binnenstroomt. De woordvoerder zegt dat man en macht wordt, zelfs de wethouder komt meehelpen.

Het waterpeil van de Rijn stijgt en dat geeft op veel plekken problemen. Ook elders langs de rivieren nemen autoriteiten maatregelen. Sluizen en andere waterkeringen worden gesloten, zoals rond Arkel waar overstroming wordt gevreesd. In Vlaardingen worden kades afgesloten voor verkeer, meldt Rijnmond.

In een gebied in Overijssel is de elektriciteit uitgevallen als gevolg van een overstroming, schrijft de NOS. Elders worden nooddijken aangelegd. Maar voor paniek is geen reden. Rijkswaterstaat zegt dat de overheid de situatie goed aan kan. Overstromingen komen vaker voor. Premier Rutte wenst de getroffenen sterkte.

Ernstiger is de situatie in Duitsland waar op verschillende plekken voor dijkdoorbraken wordt gevreesd, ook in gebieden dicht tegen de Nederlandse grens, meldt de NOS:

Een ander Duits dorp, in de deelstaat Thüringen, in het midden van het land, is al wel geëvacueerd. 500 inwoners moesten hun woning uit. Volgens berichten van Tagesschau stond er op sommige plekken in het dorp 1 meter water. Onder meer de elektriciteit is er uitgevallen. De premier van de deelstaat verwacht dat er nog enkele dagen overstromingen kunnen zijn in het gebied. Ook in de deelstaten Saksen en Saksen-Anhalt is groot overstromingsgevaar van meerdere rivieren. In de stad Dresden staat het waterpeil van de Elbe zeer hoog. Met mobiele waterkeringen wordt getracht de oevers te verstevigen.