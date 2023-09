Het water komt! Verplaats Den Haag naar de Hoge Veluwe Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 323 keer bekeken • bewaren

Manuel Kneepkens Criminoloog / oud-gemeenteraadslid Stadspartij Rotterdam

© cc-foto: Henk Binnendijk

Het is niet het eerste, waaraan je denkt bij het begrip 'klimaatcrisis', maar de klimaatcrisis blijkt ook een groot gevaar... voor ons cultureel erfgoed! In zijn recente boek 'De toekomst van het verleden ' legt de hoogleraar Kunstgeschiedenis Thijs Westerling uit waarom.

De zeespiegel stijgt almaar. Veel monumenten zoals kerken en tempels en zelf hele steden (Venetië!) zullen, als we maar almaar bezig blijven met achteloos Gods water over Gods akker te laten lopen, binnenkort niet meer te redden zijn

Vooral Nederland , met name de randstad Holland, ligt in de 'vuurlinie, zeg maar 'waterlinie' van nu af aan. Want hoelang ons bestaande systeem van dijken en afwatering in ons (gedeeltelijk onder zeeniveau) liggende Nederland op termijn nog zal voldoen is hoogst onzeker.

Volgens Westerling kan niet worden uitgesloten dat we binnen afzienbare tijd de laagliggende stadscentra in de Randstad en hun cultuurschatten zullen moeten verplaatsen naar elders. Ideeën daaromtrent heeft hij te over, bijvoorbeeld: 'Breek het Paleis op de Dam af en bouw het weer op in Apeldoorn..'.

In feite is de boodschap van de Rijksbouwmeester in zijn recente Bouwadvies voor de Komende Regeringsperiode in de kern hetzelfde. Er kan niet langer gebouwd worden op de laag geplaatste gebieden in Holland. In dit advies wordt bv. Gouda en directe omgeving, wegens de diepe ligging onder de zeespiegel, wat Bouwplannen betreft volledig opgegeven .

Wanneer bovenstaand (doem)scenario in werking treedt...wanneer onze dijken bezwijken gaan, de Hondsbossche voorop ... wanneer de Nieuwe Grote Watersnoodramp Nederland gaat treffen … wanneer heel Holland gratis op vakantie in het Koninkrijk Atlantis en dat voorgoed... daar zijn de beide heren vaag over. Maar dat het gaat gebeuren, daaraan wordt niet aan getwijfeld.

Regeren is vooruit zien. Wat dus mijns inziens het allereerst verplaats moet worden is niet het Paleis op de Dam , maar... het 'Regeringscentrum Den Haag', wil ons land als komend rampgebied niet onbestuurbaar worden. 'Den Haag' moet verplaatst naar de Hoge Veluwe. Er zit niet anders op. Omgeving Hubertushuis- Museum Kröller-Muller. Of als dat niet kan: Amersfoort sur mer.

Met die verplaatsing slaan we dan twee vliegen in een klap. Zowel het programma Omzigt als het programma Van der Plas benadrukt dat Nederland te zeer gefocust is op de Randstad en te weinig op de regio's en dat moet nodig veranderen. Zie hier dé oplossing voor de sores van Omtzigt en van der Plas: Den Haag-Veluwe!

En er is zowaar nóg een positieve bijvangst. Namelijk een (kleine) bijdrage contra de ontlezing. Het gedicht van Hendrik Marsman Herinnering aan Holland ( Denkend aan Holland ..) zal ons van nu af aan vast veelvuldig worden voorgeschoteld in allerlei media tot op Tik Tok toe!

Het eindigt zo:

de lucht hangt er laag

en de zon wordt er langzaam

in grijze veelkleurige

dampen gesmoord

en in alle gewesten

wordt de stem van het water

met zij eeuwige rampen

gevreesd en gehoord

Ach, deed er maar een W a t e r p a r t ij mee aan de komende verkiezingen … ik zou het wel weten wat mijn stem betreft!