Het was juist prinses Laurentien die slachtoffers hielp waar de overheid faalde

Van bijzaken hoofdzaken maken. Het is weer eens onweerstaanbaar gebleken voor pers en politiek. Wat lijkt er nou mooier dan een lid van het koninklijk huis die de kop boven het maaiveld uitsteekt weer terug te duwen in de prut van verdachtmakingen. Om als politicus toch weer terug te komen op de afgesproken kleine lettertjes.

Het was prinses Laurentien die dankzij haar tomeloze inzet samen met anderen voor elkaar kreeg waar de overheid wederom faalde in een desastreuze ‘hersteloperatie’. De hoofdzaak is dat duizenden burgers weer vertrouwen beginnen op te bouwen door de vasthoudendheid van één persoon, die hemel en aarde bewogen heeft, nadat pers en politiek blind voor mens en recht waren geweest.