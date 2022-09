Het was juist heel passend de bijen te vertellen dat de queen was overleden Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Bijgeloof? Misschien maar er kan nog iets anders achter zitten: een soort respect voor de dieren die hun bestaan in dienst stellen van de voedselvoorziening voor jou en je kinderen.

De imker van van Holyrood, het koninklijk paleis in Edinburgh, heeft officieel de bijen ervan op de hoogte gesteld, dat koningin Elisabeth was overleden en zij nu een nieuwe heer hadden. Daar is besmuikt om gelachen. Ook de imker van Buckingham Palace bleek zijn bijen te hebben toegesproken. Die rare Britten toch.

De New York Times zocht het uit. De Schotse imker blijkt een traditie te eerbiedigen die in heel Europa voorkomt. Als er in de familie iets belangrijks gebeurt – een rouwtje, een trouwtje, een geboorte, dan dien je dat aan de bijen te vertellen want – aldus de New York Times, ook zij maken deel uit van het gezin. Je kunt het ook nalaten maar dan voelen zij zich verlaten en zoeken een nieuw onderkomen. Of ze geven geen honing meer. Of ze gaan dood.

Denk niet dat Nederlanders hier te nuchter voor zijn. Het boek "Volksleven in het oude Drenthe" zegt zelfs dat het overlijden van een imker nog voor de volgende morgen aan de bijen moet worden gemeld. Anders gaan ze hem zoeken en vinden de weg naar de korf niet terug.

Willem-Alexander heeft sinds 2014 ook bijen op zijn grondgebied. Ze wonen op landgoed De Horsten en in de Prinsessentuin achter paleis Noordeinde. Tot nog toe waren er geen vreugdevolle of droeve gebeurtenissen te melden. Toch zou het een goede zaak zijn om dit gebruik ook aan het Nederlandse hof in te voeren.

Weliswaar voelen mensen in de christelijke wereld zich geen onderdeel van de natuur maar menen zij op grond van heilige geschriften die te mogen overheersen. Weliswaar is dat zo maar toch heeft de omgang met dieren pas in de laatste eeuw het niveau van cynisme en uitbuiting bereikt dat wij kennen uit de industriële productie van varkens, rundvee en kippen.

De bijen verdienen het respect dat de koninklijke imkers hen betuigden. Wij kunnen er wat van leren in een tijd dat de gevolgen van onze bijbelse heerschappij over de natuur met toenemende kracht op ons terug slaan. En we de rekening gepresenteerd krijgen voor onze hovaardij.

