Het ware sprookje van Rob Jetten

Nog een paar dagen en dan gaan we naar de stembus. Partijleiders doen er álles aan om ervoor te zorgen dat hún plannen voor Nederland gehoord worden. Niet in de laatste plaats Rob Jetten, die met zijn D66 een flinke sprint heeft getrokken in de peilingen. Maar is hij nou linksig, of toch juist kneiterrechts? In Spijkers met Koppen vertelt Aron Elstak het werkelijke verhaal achter de opmars van Jetten.