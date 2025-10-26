BNNVARA Logo
Word lid
NPO
Logo Joop
Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Het ware sprookje van Rob Jetten

Kijk Nou
  •  
Vandaag
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
503 keer bekeken
  •  

Nog een paar dagen en dan gaan we naar de stembus. Partijleiders doen er álles aan om ervoor te zorgen dat hún plannen voor Nederland gehoord worden. Niet in de laatste plaats Rob Jetten, die met zijn D66 een flinke sprint heeft getrokken in de peilingen. Maar is hij nou linksig, of toch juist kneiterrechts? In Spijkers met Koppen vertelt Aron Elstak het werkelijke verhaal achter de opmars van Jetten.

Meer over:

kijk nou, spijkers met koppen, aron elstak, rob jetten, d66
Delen:

Praat mee

Onze spelregels.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.

BNNVARA LogoWij zijn voor