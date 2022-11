Wopke Hoekstra's houding tegenover vreemdelingen is gevaarlijker dan een rant van David Icke Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 296 keer bekeken • bewaren

Half Nederland – vooral aan de rechterkant – is erg verguld met het feit dat David Icke geen kans krijgt hier toespraken te houden. Er is een streep in het zand getrokken. Paal en perk zijn gesteld. Als je denkt dat de macht in handen is van vermomde buitenaardse reptielen die joden als hun instrument gebruiken, dan hoef je niet aan te kloppen bij de voordeur van ons democratische, tolerante en open land. Zie je wel hoe antiracistisch en bewust we zijn van de lessen die de geschiedenis ons heeft geleerd.

Zo’n David Icke is natuurlijk een zonderling. Toch staat hij niet alleen. Tegenwoordig krijg je zelfs met de vreemdste denkbeelden een zekere aanhang. Maar je slaat geen deuk in een pakje boter.

Het gevaar wordt niet gevormd door Icke maar door de subtiele verleiders, de plaatsers van kleine terzijdes, de zaaiers van twijfel, de slimme desinformanten, de handige leugenaars. Zo iemand is Wopke Hoekstra. Die stelde op het CDA-congres dat Nederland meer moet doen tegen de instroom van migranten. Het land – zei hij – is vol. We kunnen alle nieuwkomers niet huisvesten. We zouden er meer moeten afschuiven naar de buurlanden, want het verdrag van Dublin zegt dat je asiel moet aanvragen in het eerste Europese land dat je bereikt. Dat is dan handig voor Nederland, EU-lidstaat zonder buitengrenzen. Je flikkert iedereen eruit die niet op Schiphol per vliegtuig rechtstreeks uit een ander deel van de wereld arriveert. Dat zou inderdaad een slok op een borrel schelen. Dan neemt de drukte in Ter Apel meteen af.

Hadden die domme lidstaten als Italië of Griekenland maar niet in Dublin bij het kruisje moeten tekenen. Even niet op de landkaart gekeken, ha-ha. Maar toch: dit is het nadeel van open grenzen, aldus Hoekstra. En hij suggereerde dat iedereen zich zomaar in Nederland kan vestigen. Op de metrohalte in de buurt hoorde ik iemand het sentiment verwoorden waar deze christenpoliticus van probeert te profiteren. ''Ik begrijp het niet. Kom maar binnen, kom maar binnen. Ik begrijp het niet.''

Nederland weert al sinds jaar en dag migranten van buiten de Europese Unie. Vooral als ze uit wat minder blanke landen komen, zijn ze in principe niet welkom. Dat merken Nederlanders die ver over de grens verliefd worden en hun partner naar Nederland willen halen. Die moet in eigen land een bizar inburgeringstraject doorlopen waar in de praktijk hoge kosten aan verbonden zijn. Je hebt grote kans te zakken voor het door de computer afgenomen examen dat je moet afleggen op een Nederlandse ambassade. Vaak is die niet in je eigen land gevestigd maar elders in de regio. Zo zou iemand uit Niger daarvoor naar Mali moeten reizen. Alles is erop gericht de relatie met een Nederlands staatsburger te ontmoedigen. Hoe moeilijk en frustrerend het wordt gemaakt valt te lezen op de website van de Stichting Buitenlandse Partner.

Werken is helemaal een no go. Je komt er alleen maar in als er geen Nederlandse ingezetene te vinden is die hetzelfde soort werk kan doen. Buitenlandse studenten worden uitsluitend toegelaten als ze – behalve een adequate vooropleiding – bewijsbaar genoeg geld hebben om de kosten van de studie en het verblijf te dekken. Let wel: ze betalen de totale rekening. Ze worden niet zoals studenten uit Nederland en andere EU-lidstaten door de overheid bekostigd, zoals dat heet. Na afstuderen hebben ze twee jaar om bij een Nederlands bedrijf een baan op hun niveau te vinden. Anders is het wieberen. Het staat allemaal te lezen op de website van de overheid. Daarin onder meer de zinsnede: ''Als u een bijdrage kunt leveren aan de Nederlandse economie, cultuur of wetenschap, bestaat er een grotere kans (you are more likely to) dat u wordt toegelaten tot Nederland.'' Dat op zich is al zuinigjes genoeg. O ja, als u een heleboel poen meebrengt en in Nederland een bedrijf opent, mag u wellicht ook komen. Maar voor de rest is het: geen visum. Eruit. Terug naar je eigen land.

Toch zit Hoekstra schaamteloos stemmetjes te winnen door met een gewichtig gezicht te beloven dat het kabinet met nadere maatregelen komt. Die zijn er natuurlijk wel. Je kunt best Nederland zo vrij als mogelijk van buitenlanders maken. Dan moet je een hek met wachttorens langs de grenzen bouwen en overal in het land op dagelijkse basis identificatiepapieren controleren, bijvoorbeeld in bussen en treinen, op stations en in winkelcentra. Of bij het uitgaan in theaters et cetera. Anders heeft het geen zin. Je kunt dat hek en die wachttorens natuurlijk ook rond de buitengrenzen van de Europese Unie zetten voor zover die nog niet zijn opgetrokken. Modellen voor zo’n ijzeren gordijn zijn in de archieven van de voormalige Oostblokstaten vast wel te vinden. Voor het overige valt er niet veel meer te doen dan nu al op dagelijkse basis gebeurt. Dat weet Hoekstra ook. Hij is niet achterlijk. Maar hij denkt dat stemmingmakerij jegens vreemdelingen – keurig en beleefd gebracht – zijn kapseizende partij nog net op tijd kan redden. Dat is gevaarlijker dan een rant van David Icke.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.