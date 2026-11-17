Het vertrouwen binnen het kabinet is gered, mijn vertrouwen is weg Opinie Vandaag • leestijd 5 minuten • 100 keer bekeken • Bewaren

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Bij Nieuwsuur: de Rijksvoorlichtingsdienst heeft journalisten net een bericht gestuurd. Goed nieuws, het kabinet is gered en het vertrouwen is terug! Feest! Nou ja, voor het kabinet dan. Maar waardoor het vertrouwen is teruggevonden, blijft tot de persconferentie van dinsdag nog afwachten.

Beloftes en hoop

Een nieuwe bestuurscultuur was ons beloofd bij het aantreden van het kabinet. Een vriendelijker en menselijker landsbestuur. Een daadkrachtig landsbestuur, zonder politieke spelletjes. Zo heb ik het toentertijd geïnterpreteerd. Ik gaf het kabinet het voordeel van de twijfel en had de hoop dat de VVD haar plaats in het kabinet zou kennen, dat zij zich eens volwassen zou gaan opstellen en de deur naar samenwerking met PRO weer geopend zou gaan worden.

De hoop blijkt tevergeefs. De broodnodige stappen, bijvoorbeeld rondom erkenning door de Nederlandse Staat van de genocide in Palestina en daaraan hangende maatregelen tegen de staat Israël, zijn uitgebleven. De VVD heeft immers deze stap onmogelijk gemaakt door het bestaan van de genocide totaal te ontkennen, terwijl het CDA er politiek onderzoek naar wilde laten doen en D66 de genocide in het verkiezingsprogramma erkend heeft. Maar er zijn wel wat successen behaald en dat was na het gure en liegende kabinet-Schoof een verademing. De VVD was tijdens de verkiezingen een van de verliezers. Echter blijven zij de arrogante bestuurspartij die ervan overtuigd is dat ZIJ wel de partij zijn die de lijnen uitzet, de route bepaalt en dat de andere twee partijen (die wél wonnen tijdens de verkiezingen, na een positieve campagne) als makke honden zouden gaan volgen.

HOOGVERRAAD (volgens Yeşilgöz)

Dat is op grote dossiers ook gebeurd, tot het afgelopen week over het belastingplan ging. Eindelijk beten D66 en het CDA van zich af en stelden het landsbelang voor op het belang van de VVD, door met PRO en Volt over hun amendement te gaan onderhandelen. De VVD wist niet wat hen overkwam. Yeşilgöz was boos en voelde zich overvallen en gepasseerd door het bereiken van het akkoord. Ook zou voor haar direct het vertrouwen zijn verdwenen en zou er een fundamentele reset moeten plaatsvinden. Het kwam tot een kookpunt toen ook nog eens achtereenvolgens het amendement en het belastingplan in de Tweede Kamer werden aangenomen. Ook al was afgesproken elkaar los te laten zodat er in de Kamer naar een meerderheid gezocht kon worden, de VVD had nooit bedacht dat dit ook zou lukken. Dat er met de Partij voor de Dieren en DENK werd samengewerkt om dit te bereiken: HET HOOGSTE VERRAAD!

Onthullingen tijdens gesprekken

De partijen zouden elkaar uiteindelijk vier dagen om tafel treffen in achtereenvolgens Den Haag, Hilversum en Den Haag voor gesprekken in de hoop het vertrouwen te herstellen. Die gesprekken hebben blijkbaar resultaat gehad, want ze zijn eruit. Hield de radiostilte ook soms in dat er überhaupt geen nieuws en dergelijke werd geconsumeerd? Met de onthullingen van de afgelopen dagen, zou je dat bijna gaan denken.

Floor Bremer was lekker op dreef bij Pauw & de Wit en kwam met onthulling na onthulling. Te beginnen met dat de VVD al zelf eerder op de dag met DENK in de wandelgangen had overlegd en hen een deal had toegezegd op het gebied van een tijdelijke verlaging van de motorrijtuigenbelasting op een specifieke categorie bedrijfswagens ter waarde van 150 miljoen euro. Uiteindelijk zou de VVD op twee momenten contact zoeken met DENK: eerst over de motie en het amendement en in de avond over het hele belastingplan. Dat terwijl zij later moord en brand zouden schreeuwen over de keuze van DENK om het amendement en het belastingplan te steunen.

Daarna volgde de onthulling rondom de foto van Bontenbal in de fractiekamer van DENK tijdens een schorsing. Gemaakt vanuit de VVD-vleugel, met een grote kans dat het daadwerkelijk om een medewerker dan wel Kamerlid als fotograaf gaat. De foto werd direct doorgespeeld naar de pers en de journalisten stonden Bontenbal buiten het DENK-kantoor op hem te wachten voor een ondervraging. Heel chic van de VVD om dit zo te doen, zeker met het oog op het feit dat zij eerder in de wandelgangen met DENK gesproken hadden. Ook zou dit bij mij echt enorm veel vertrouwen in de andere coalitiepartner opwekken.

En als klap op de vuurpijl kwam minister van Financiën Heinen zelf aan bod. Hij zou, mogelijkerwijs vanuit Vak K, appjes naar DENK verzonden hebben. ’Kan ik nog iets doen om jullie te overtuigen? Groet, Eelco’ was het bericht dat het bizarste is. Immers: de minister probeerde vanuit Vak K het eigen belastingplan op te blazen. Puur partijpolitiek, niet goed voor het land. Dat Heinen appjes heeft verzonden, is met een screenshot aangetoond. Daarin is het bewijs te vinden dat Heinen daadwerkelijk berichten heeft verzonden, maar deze zelf later verwijderd heeft. RTL heeft gelukkig de appjes zelf nog in kunnen zien voordat zij verwijderd werden en heeft bevestigd wat erin stond.

De VVD, Roomser dan de Paus

Daarmee zijn de herrieschoppers van/namens de VVD ook weer van repliek gediend, want de VVD zou dit namelijk nooooooit doen en DENK is als clubje voor hen al niet te vertrouwen. Zonder bewijs zouden zij dit niet geloven, nu heeft de waarheid hen achterhaald. Met het verwijderen van de appjes is Heinen hoogstwaarschijnlijk strafbaar bezig geweest.

VVD, kom maar met bewijzen

Dit specifieke voorval brengt mij wel terug naar de uitspraken van de VVD dat hun telefoon roodgloeiend stond na de aankondiging van het akkoord op het amendement van PRO en Volt. Heeft u daar bewijs van gezien? Ik ook niet. Dus beste VVD, laat maar zien dat jullie echt flink gebeld zijn na de persbijeenkomst. Laat maar eens zien dat jullie eens niet liegen.

Al met al, door het terugwinnen van elkaars vertrouwen in het kabinet, verlies ik mijn vertrouwen in een goede afloop. De beste uitkomst van de crisis, die door de VVD zelf gecreëerd is, zou in mijn ogen zijn geweest dat D66 en het CDA de VVD uit het kabinet gestuurd zouden hebben. Daarna het vormen van een rompkabinet en daadwerkelijk werk maken van het vernieuwen van de bestuurscultuur. Dat kunt u in mijn eerdere publicaties op deze website lezen. Waar ik hoopte op een open vizier, constructieve houding en eerlijke gesprekken met de Tweede Kamerfracties, zie ik het nu heel somber in.