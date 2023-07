Het verhoor over 'functie elders' laat alleen maar zien dat Pieter Omtzigt snel een eigen partij moet beginnen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 107 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

De hoorzitting in de Tweede Kamer over de vraag welke politicus als eerste heeft gesproken over het sensibiliseren van Pieter Omtzigt was te ontluisterend om als burger te moeten aanschouwen. Met waarheidsvinding had dit niets van doen. Wel met het opzichtig proberen uit de wind te houden van VVD premier Rutte. Door zijn loyale voormalige hoogste ambtenaar op zijn ministerie van Algemene Zaken, D66 politica Ollongren en zijn nog loyalere VVD partijgenoot Jorritsma. Welke laatste in het verhoor niet terugdeinsde voor een leugentje om bestwil en haar verhoor meerdere keren manipuleerde met vermeend geheugenverlies. Met als enig doel om ten koste van alles de waarheidsvinding over wie er was begonnen over het gevaar Pieter Omtzigt bij het CDA, maar te kunnen voorkomen.

Voormalig PvdA Kamervoorzitter Arib kon met haar verklaring gelukkig het geheugen van beide politici enigszins opfrissen maar de Tweede Kamer bleef na het verhoor overduidelijk zitten met een forse kater. Voor Pieter Omtzigt moet dit verhoor een afschuwelijke wanvertoning zijn geweest. Zeker tegen het licht dat hij al een jaar lang vecht om de waarheid boven tafel te krijgen.

Het als mogelijk vervolg onder ede doen horen van alle hoofdpersonen, waaronder Rutte en Hoekstra, in deze inmiddels politieke klucht zal met zekerheid de waarheidsvinding evenmin boven water krijgen. Van Rutte is bekend dat zijn geheugen hem ook onder ede nogal eens in de steek laat en Hoekstra is als jurist getraind en slim genoeg om de waarheid ook onder ede te kunnen verhullen.

Blijft over dat de Tweede Kamer gewoon moet accepteren dat nog meer energie steken in deze kwestie zonde van hun tijd is. Die kunnen ze beter gebruiken voor nuttiger politieke zaken. Voor Pieter Omtzigt is er na dit voor hem vernederende verhoor over de waarheidsvinding over het sensibiliseren van hem als politicus, nog maar één goede oplossing denkbaar. Gewoon deze kwestie verder laten zitten en veel energie stoppen in het bewerkstelligen van een historische verandering in de zetelverdeling in de Tweede Kamer bij de eerstvolgende verkiezingen.