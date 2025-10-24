Het toeslagenschandaal blijft mensen op grote schaal wurgen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 299 keer bekeken • bewaren

De ophef rond het toeslagenschandaal heeft niet tot aanmerkelijke verbetering geleid. Ondanks de vele tranen, excuses en ander misbaar in politiek Den Haag. In 2023 zette de belastingdienst 658.000 acties in gang om teveel betaalde toeslagen terug te vorderen. Daar raakten heel veel mensen door in de problemen want het zijn natuurlijk nooit mensen met grote reserves. De overheid wordt dan je vijand die het fundament legt voor een schuldenberg, want als de fiscus terugvordert komen ook andere betalingen in gevaar zoals belastingen, de ziektekostenverzekering, de energie enzovoorts.

Het toeslagenstelsel blijft burgers op grote schaal wurgen. We kennen het verhaal. We doen er geen zak aan. Ja natuurlijk, iedereen heft de handen ten hemel, sleutelfiguren bij de belastingdienst net zo goed als politici. Maar in de praktijk blijft het daarbij.

Op de televisie vangen de politici elkaar vhan vabliegen af. Het debat op SBS6 heeft meer dan twee miljoen kijkers getrokken. De journalistieke volksvriend Wilfred Genee hanteert een toetertje om ze in bedwang te houden. Hij vertegenwoordigt de kiezer en de kiezer is koning. Achteraf bespreken de media het gebodene alsof ze een voetbalwedstrijd analyseren. Dan wel de kansen van deerlnemers aan een Songfestival.

Het toeslagenstelsel is zó ingewikkeld, luidt het cliché, niemand snapt het nog. Als dat waar is, geldt dit ook voor overheidsdienaren. Waarom zijn hun terugvorderingsacties dan wél gerechtvaardigd? Zijn die dan niet gericht op onbegrip van het stelsel? Toch wordt er zonder genade teruggevorderd.

Wilfred Genée grapte dat hij behalve die toeter ook nog een emmer water klaar had staan. Voor die volksverlakkers. Dekselse kerel.

Wij moeten bouwen, bouwen, bouwen.

Grenzen dicht. Nul asielzoekers. Nul.

Natuurlijk komt een nieuw kankermedicijn dat goed werkt, in het basispakket.

We hebben een stabiel kabinet nodig.

Woensdag is de echte peiling. Daarna is het weer ruim baan voor invorderaars en deurwaarders.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

