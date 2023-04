Het tekort aan huisartsen loopt op

4 apr. 2023 - 11:11

Een huisarts? Het is bij de huisartsen niet anders dan in verpleging, onderwijs etc. Steeds (veel) meer vrouwen die in deze beroepen werkzaam zijn en die ervoor kiezen om een groot deel van de tijd thuis achter het aanrecht te staan. Gewoon omdat het (financieel) kan. 9 van de 10 keer hebben parttimers thuis een mannetje (m/v) die er voor zorgt dat het gezinsinkomen dik bovenmodaal is. Bovendien verdienen de parttimers netto per gewerkt uur veel meer dan een fulltimer dankzij de tweeverdienersubsidie. Het wordt helemaal erg als de parttimers als ZZPer met subsidie gaan werken. Dan is het tigdubbel profiteren. En het is ook nog besmettelijk. Ook mannen gaan steeds meer parttime werken, gewoon omdat het kan daar de poen tegen de plinten op klotst in gezinnen met 2 bovenmodale inkomens, tweeverdienersubsidie, ZZPsubsidie, Teslasubsidie, villasubsidie etc. Om het allemaal nog erger te maken gaan ook de salarissen waar veel parttimers zitten zoals onderwijs en zorg extra omhoog. Dat geeft weer de mogelijkheid om nog korter te gaan werken. En of het allemaal nog niet erg genoeg is krijgen parttimers extra poen op de extra poen als ze 1 uur extra werken. Als de werkdruk nu maar niet te hoog als de parttimer minder kan relaxen op de tennisbaan. https://www.nu.nl/economie/6257287/tijdelijke-bonus-om-parttimers-meer-uren-te-laten-werken-boekt-eerste-succes.html