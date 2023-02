Het succes van de VVD en de strijd van Lilian Marijnissen

Over 4 weken zijn er verkiezingen en de VVD stijgt in de peilingen. Peter Kee spreekt van een verbazingwekkende ontwikkeling omdat de VVD niet zoveel heeft gedaan en Rutte de laatste tijd vaak afgeschreven wordt. Van Jole stelt dat de peilingen alleen gaan over mensen die al een keuze hebben bepaald en dat dat aan de linkerkant waarschijnlijk minder vaak het geval is.