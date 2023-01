Het streekvervoer laat het op een staking aankomen: alleen het belang van de buitenlandse aandeelhouders telt

19 jan. 2023 - 6:22

Zullen we het dan ook hebben over de overvolle bussen op andere tijden. De bussen waarbij je elkaar in de nek staat te hijgen? Vroeger noemden ze dat compensatie. Natuurlijk raken de bussen steeds leger als ze amper nog verschijnen. Dat versterkt elkaar nu eenmaal. Dat is een wederkerig effect. Bovendien zijn het aantal bushaltes reeds lang zo ver teruggelopen in de provincie t.b.v. efficiëntie dat veel mensen die slecht ter been zijn en/of ouderen de eerste de beste halte niet eens meer kunnen bereiken. Daarnaast is het nu zo dat je meer dan 10/15 km. om moet rijden met verschillende bussen om een ziekenhuis te bereiken dat 2 km bij je vandaan ligt met bussen die om het uur/paar uur, rijden. Hetzelfde geldt voor redelijk aaneenleggende gemeenten. Dat zijn de problemen van vele ouderen en mensen zonder auto en/of mensen die (anderszins) niet kunnen fietsen om een of andere reden, handicap of weersomstandigheden. Als mensen in een Middelgrote of grote stad naar het theater willen, in Amsterdam bijvoorbeeld dan kunnen ze niet thuiskomen als de laatste trein/ bus al om 10/ 11 uur rijdt. Die mensen zoeken noodgedwongen en soms dure alternatieven. Zo kleden busbedrijven vooral ook zichzelf uit.