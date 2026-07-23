Het stoppen van Kwaku is een belangrijk signaal Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 342 keer bekeken • Bewaren

Kwaku, een van Nederlands leukste festivals, beleeft dit jaar zijn laatste editie. Het is niet meer op een voor de meeste mensen betaalbare wijze voor elkaar te boksen. Dat komt door de steeds gedetailleerder regelgeving van de overheid, waarbij vooral de ambtelijke creativiteit op gemeentehuizen weinig grenzen kent. Dit jaagt de organisatoren op steeds hogere kosten voor allerlei vormen van beveiliging, want alle kosten komen voor hun rekening en niet die van de overheid.

Tot op een gegeven moment de grens is bereikt en men de handdoek in de ring gooit. Dat kost Amsterdam een buitengewoon belangrijk zomerfeest, dat voor tienduizenden inwoners van grote betekenis is. Het bestuur van Kwaku hoopt het festival volgend jaar misschien op een andere manier in enigerlei vorm een beetje voort te zetten. Van verzet tegen de regelgeving - die maar al te vaak tot het bizarre neigt - is geen sprake. Tenzij deze capitulatie voor de staat en zijn genadeloze mensenredders een soort noodkreet is.

Hoe dan ook, wie in de open lucht iets voor de medemens wil organiseren, stuit op een woud van regels die het bijzonder moeilijk maken iets van de grond te krijgen zonder dat allerlei controleurs een stokje voor je plannen komen steken omdat de veiligheid niet gegarandeerd zou zijn. Ondanks de belofte van politici om regels te schrappen, wordt dit alleen maar erger. Je ziet dan ook dat veel vrijwilligers het zuchtend opgeven.

Wat nu in Amsterdam gebeurt, is helaas geen uitzondering

Kwaku geeft nu een belangrijk signaal. De wens van de overheid om elk risico uit te sluiten leidt tot een grauwe maatschappij waarin steeds minder leuke dingen mogelijk zijn. Op den duur rest ons alleen nog maar de glimlach van premier Jetten.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo´n schandelijke compensatie geboden krijgt voor het toestaan van nieuwe winningen.

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