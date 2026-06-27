Het stikstofslot gaat niet open met trekkers Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 188 keer bekeken • Bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist Persoon volgen

De nieuwe stikstofbrief van het kabinet is een goed voorbeeld van Nederlands polderoverleg sinds de PAS-uitspraak van 2019, om Nederland uit de economisch steeds knellender stikstofimpasse te halen. Er wordt 20 miljard euro vrijgemaakt voor natuurherstel, duidelijke emissiedoelen omschreven voor de landbouw en een gebiedsgerichte aanpak voorgesteld rond kwetsbare natuur. Het kabinet wil tegelijkertijd ruimte creëren voor boeren, woningbouw en infrastructuur.

Dit kabinetsvoorstel verdient een serieuze beoordeling door alle politieke partijen. Niet omdat alle maatregelen objectief gesproken voor iedereen om te juichen zijn. Maar omdat eindelijk duidelijk wordt dat het stikstofprobleem niet langer met noodverbanden is op te lossen. Er moeten belangrijke knopen politiek en juridisch worden doorgehakt. Om de crisissituatie waarvan al geruime tijd sprake is, met grote economische gevolgen voor ook belangrijke sectoren buiten de landbouw, zoals de woningbouw, eindelijk structureel op te kunnen lossen.

BBB-Kamerlid Caroline van der Plas gaf op X aan: "Zet de trekkers maar vast aan, wij lopen mee met de colonne." Een duidelijk signaal van een oppositiepartij die met een eigen stikstofminister in het vorige kabinet-Schoof er niet in slaagde om zelf met een goed stikstofvoorstel te komen waarop boeren en andere bij het stikstofslot betrokken partijen al heel lang wachten.

De doorslaggevende factor bij elk regeringsvoorstel om het stikstofslot open te krijgen is een 100% juridische. Alleen een rechter kan bepalen of Nederland van het stikstofslot af kan gaan en of er vergunningen rechtmatig kunnen worden afgegeven.

Met voornoemde wetenschap helpen felle protesten en demonstraties de boeren niet. Ze vertragen eerder het proces. Boeren hebben behoefte aan rechtszekerheid, duidelijk beleid en een oplossing die standhoudt bij de rechter. Protesten herstellen geen natuur, geven geen rechtmatige vergunningen af en bouwen geen woningen.

Het voorstel zoals verwoord is in de Kamerbrief is verre van perfect. De uitvoering wordt ingewikkeld en de juridische houdbaarheid is nog volstrekt onzeker. Maar het is wel een serieuze poging van het minderheidskabinet-Jetten om misschien een juridisch houdbare structurele oplossing te kunnen vinden voor een maatschappelijk steeds meer verstikkende stikstofcrisis die Nederland al jaren economisch verlamt. In een tijd dat Nederland zich dat nu juist niet kan permitteren!