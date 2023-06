Het spookhuis van de Britse populisten

28 nov. 2014 - 17:21

Nigel Farage is de belichaming van alles waar de eurofielen bang voor zijn. Hij is in z'n eentje in staat om de EU een fatale slag toe te brengen en dat geldt ook voor Marine Le Pen en Geert Wilders. Alle 3 zijn ze in hun landen de grootste partijen in de peilingen en in alle drie de landen staan binnen niet al te lange tijd verkiezingen op de agenda. Het volk gaat steeds meer achter ze staan wat dan weer een sneeuwbaleffect krijgt doordat je altijd een deel hebt dat bij een winnende partij wil horen. En hoe reageert het politiek correcte deel der natie's? Cordon sanitair, demoniseren, alles om maar niet het probleem zelf te hoeven aanpakken. De kruik gaat net zo lang te water tot die barst.