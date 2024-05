Het Songfestival is een hele enge freakshow Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 1027 keer bekeken • bewaren

Daniël Kramer Filosoof en politiek wetenschapper

Het Eurovisiesongfestival in Malmö is begonnen. Het evenement dat in 1956 begon als een onschuldig liedjescontest tussen Europese landen, is veranderd in een enge freakshow voor de amuzikale gek. Het Songfestival heeft namelijk al jaren niets meer met muziek te maken. Doe zo raar mogelijk op het podium en je wint. En wij doen telkens weer met het grootst mogelijke enthousiasme mee. Het is om je kapot te schamen. Dat we met Joost Klein volgens de bookmakers waarschijnlijk gaan winnen, is in ieder geval niet iets om trots op te zijn. We kunnen dan alleen zeggen, wij zijn dit jaar de allergekste. Wij hebben de grootste wansmaak van iedereen.

Urenlang kijk je bij het Songfestival naar een freakshow waarin de één nog gekker doet dan de ander. Circusacts worden door klapvee onthaald als helden, die zelf denken de muziek opnieuw te hebben uitgevonden. Alleen is er niemand die nog let op de zang, in tegenstelling is juist alles daaromheen belangrijk geworden. De kijker ziet zogenaamde artiesten meepraten op moderne deuntjes. Ze dansen, springen, vallen, liggen of doen een koprol. Daarbij is er, behalve ‘je mag jezelf zijn’, geen boodschap die de artiesten je mee willen geven. De lyrics zijn namelijk gemaakt door kleuters. Ideeën van shows bedacht door ChatGPT. Instrumenten zijn vervangen door computers. Outfits zijn gemaakt door clowns of monsters.



Finland stuurt Windows95man, een halfnaakte man in een slip. Windows95Man is het toonbeeld van alle wansmaak die bijeen komt. Windows95Man kan zelf niet zingen en staat daarom met een extra zanger op het podium, die lijkt op een Pokémon. Hierom kan Windows95Man focusen op het rondhuppelen, rollen en spelen met elektriciteitsdraden.

Kroatië komt aanzetten met het meesterbrein Baby Lasagna. In een interview met Songfestival.be laat Baby Lasagna, de artiestennaam van Marko Purišić, weten hoe hij op die naam kwam. Hij was in een supermarkt om een flesje water te kopen als pijnstiller tegen de hoofdpijn. Eenmaal bij de kassa popte de naam ‘Baby Lasagna’ zomaar in zijn hoofd. Fenomenaal. In datzelfde interview laat Baby Lasagna los dat de titel van zijn nummer ‘Rim Tim Tagi Dim’, geen enkele betekenis heeft. Het kwam nou eenmaal in hem op en het klonk leuk. Zijn genialiteit is duidelijk niet voor iedereen weggelegd.